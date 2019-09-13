Каслинский хлебозавод проверят после публикаций о задержке выплат

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. Прокуратура Челябинской области после публикации материала РИА Новости о задержках зарплаты на Каслинском хлебозаводе организовала проверку. Соответствующий ответ есть в распоряжении редакции.

РИА Новости писало, что рабочие муниципального хлебозавода в поселке Касли Челябинской области с июля не получают зарплату. В прошлом это был завод стратегического значения, но последние два года дела у предприятия идут плохо: сменилось несколько директоров, львиная доля контрактов утеряна.

По информации местных СМИ, в первый раз зарплату задержали еще весной. Работники пожаловались в прокуратуру города, было возбуждено административное дело, наложили штраф, судебные приставы обязали предприятие выплатить все долги. В апреле рассчитались за четыре месяца. А уже в мае история повторилась.

Позже рабочие инициировали сход граждан у мэрии, но результата это не принесло. Районные власти разводят руками: деньги на счетах завода есть, однако все списывают за долги в налоговую службу.

"Прокуратурой области организована проверка размещенных в СМИ сведений о наличии задолженности по заработной плате перед работниками муниципального унитарного предприятия "Каслинский хлебзавод". По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — говорится в ответе начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан Ольги Чумаковой.