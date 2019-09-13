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РИА Новости

Каслинский хлебозавод проверят после публикаций о задержке выплат

17:44 13.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПроверка качества хлеба на хлебокомбинате
Проверка качества хлеба на хлебокомбинате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. Прокуратура Челябинской области после публикации материала РИА Новости о задержках зарплаты на Каслинском хлебозаводе организовала проверку. Соответствующий ответ есть в распоряжении редакции.
РИА Новости писало, что рабочие муниципального хлебозавода в поселке Касли Челябинской области с июля не получают зарплату. В прошлом это был завод стратегического значения, но последние два года дела у предприятия идут плохо: сменилось несколько директоров, львиная доля контрактов утеряна.
По информации местных СМИ, в первый раз зарплату задержали еще весной. Работники пожаловались в прокуратуру города, было возбуждено административное дело, наложили штраф, судебные приставы обязали предприятие выплатить все долги. В апреле рассчитались за четыре месяца. А уже в мае история повторилась.
Свежеиспеченный хлеб
5 сентября, 08:00РИА Новости
Работникам муниципального хлебозавода третий месяц не дают зарплату
Позже рабочие инициировали сход граждан у мэрии, но результата это не принесло. Районные власти разводят руками: деньги на счетах завода есть, однако все списывают за долги в налоговую службу.
"Прокуратурой области организована проверка размещенных в СМИ сведений о наличии задолженности по заработной плате перед работниками муниципального унитарного предприятия "Каслинский хлебзавод". По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — говорится в ответе начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан Ольги Чумаковой.
После публикации РИА Новости несколько работников завода написали коллективную жалобу в областную прокуратуру, поскольку спустя неделю они так и не получили заработную плату. На момент выхода нашего материала просрочка по зарплате составляла 105 дней. Соответствующее заявление было отправлено 12 сентября.
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МоскваКаслиЧелябинская областьОбщество
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