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РИА Новости
Туризм

Путин поручил оценить воздействие туризма на Байкал

17:28 13.09.2019 (обновлено: 18:27 13.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкМыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительствам Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области оценить воздействие туризма на Байкальскую природную территорию и внести изменения в правовые акты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.
"Правительству Республики Бурятия, правительству Забайкальского края и правительству Иркутской области провести оценку потенциального воздействия туризма и туристской деятельности на Байкальскую природную территорию и обеспечить внесение изменений в программные документы и правовые акты в данной сфере, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение поступления налоговых и других обязательных платежей от указанной деятельности в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации", - говорится в перечне поручений по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению. Текст поручений опубликован на сайте Кремля.
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Доклад поручено представить до 1 января 2020 года. Ответственными назначены глава Бурятии Алексей Цыденов, губернаторы Забайкальского края и Иркутской области Александр Осипов и Сергей Левченко соответственно.
Байкальская природная территория - территория, в состав которой входят озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него.
Байкал – самое глубокое озеро в мире, его средняя глубина более 730 метров. Наибольшая известная глубина Байкала – 1637 метров. Это озеро и самое древнее, его возраст 25 миллионов лет.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмАлексей ЦыденовБайкалСергей ЛевченкоВладимир ПутинИркутская областьЗабайкальский крайРоссияБурятияОбщество
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