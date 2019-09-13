Путин поручил оценить воздействие туризма на Байкал

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительствам Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области оценить воздействие туризма на Байкальскую природную территорию и внести изменения в правовые акты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

"Правительству Республики Бурятия, правительству Забайкальского края и правительству Иркутской области провести оценку потенциального воздействия туризма и туристской деятельности на Байкальскую природную территорию и обеспечить внесение изменений в программные документы и правовые акты в данной сфере, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение поступления налоговых и других обязательных платежей от указанной деятельности в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации", - говорится в перечне поручений по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению. Текст поручений опубликован на сайте Кремля.

Доклад поручено представить до 1 января 2020 года. Ответственными назначены глава Бурятии Алексей Цыденов, губернаторы Забайкальского края и Иркутской области Александр Осипов и Сергей Левченко соответственно.

Байкальская природная территория - территория, в состав которой входят озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него.