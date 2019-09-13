Бывший генсек НАТО назвал условия вступления Украины в альянс

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью порталу "Сегодня" назвал условия для вступления Украины в альянс.
"Первое – должен быть политический консенсус внутри НАТО. Но есть еще один столь же важный элемент – Украина должна провести необходимые реформы", — сказал политик.
По его словам, прямо сейчас консенсуса относительно членства Киева в НАТО достичь трудно. При этом существует вариант с предоставлением Украине специального партнерского статуса, добавил Расмуссен.
В свою очередь, часть реформ экс-генсек альянса уже признал сделанными. Так, он отметил прогресс в подведении ВСУ под стандарты НАТО и "передачу военных под гражданский контроль".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В Конституцию страны также закрепили курс на вступление в НАТО и Евросоюз.
Ранее Расмуссен заявлял, что на достижение ряда критериев для вступления в альянс уйдет много времени. Эксперты предполагают, что процесс может занять более двадцати лет.