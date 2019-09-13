Бывший генсек НАТО назвал условия вступления Украины в альянс

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью порталу " Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью порталу " Сегодня " назвал условия для вступления Украины в альянс.

"Первое – должен быть политический консенсус внутри НАТО. Но есть еще один столь же важный элемент – Украина должна провести необходимые реформы", — сказал политик.

По его словам, прямо сейчас консенсуса относительно членства Киева в НАТО достичь трудно. При этом существует вариант с предоставлением Украине специального партнерского статуса, добавил Расмуссен.

В свою очередь, часть реформ экс-генсек альянса уже признал сделанными. Так, он отметил прогресс в подведении ВСУ под стандарты НАТО и "передачу военных под гражданский контроль".

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В Конституцию страны также закрепили курс на вступление в НАТО и Евросоюз.