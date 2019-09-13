Путин поручил выбрать лучшие способы утилизации отходов Байкальского ЦБК

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, Иркутской области и ВЭБ.РФ выбрать лучшие мировые практики по утилизации отходов деятельности "Байкальского целлюлозно-бумажного комбината", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Данный перечень поручений утвержден по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению.

"Провести конкурсные процедуры, направленные на выбор и реализацию лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе предусмотрев возможность участия иностранных компаний, имеющих опыт в данной сфере", - говорится в документе.