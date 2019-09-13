Путин поручил проследить за выполнением обязательств по охране Байкала

"Правительству РФ рассмотреть на заседании следующие вопросы: выполнение РФ обязательств в сфере охраны озера Байкал как объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО, оценка деятельности Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, меры по повышению эффективности ее работы, включая целесообразность определения председателем зампредседателя правительства, организация работы контрольно-надзорных органов на Байкальской природной территории по принципу осуществления на ней деятельности одним территориальным подразделением", - говорится в опубликованном на сайте Кремля списке поручений.