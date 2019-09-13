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РИА Новости

Путин поручил проследить за выполнением обязательств по охране Байкала

17:24 13.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевТурист отдыхает на острове Ольхон
Турист отдыхает на острове Ольхон
© РИА Новости / Илья Питалев
Турист отдыхает на острове Ольхон. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопросы выполнения обязательств в сфере охраны озера Байкал как объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО, говорится в перечне поручений главы государства.
"Правительству РФ рассмотреть на заседании следующие вопросы: выполнение РФ обязательств в сфере охраны озера Байкал как объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО, оценка деятельности Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, меры по повышению эффективности ее работы, включая целесообразность определения председателем зампредседателя правительства, организация работы контрольно-надзорных органов на Байкальской природной территории по принципу осуществления на ней деятельности одним территориальным подразделением", - говорится в опубликованном на сайте Кремля списке поручений.
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БайкалЮНЕСКОВладимир ПутинРоссияОбщество
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