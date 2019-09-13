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РИА Новости

Путин поручил оценить ситуацию с очистными сооружениями на Байкале

17:23 13.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПоселок Хужир на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области
Поселок Хужир на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Поселок Хужир на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести оценку систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории и внести изменения в программные документы, касающиеся очистных сооружений.
Президент утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению.
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"Провести совместно с высшими исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области оценку достаточности и соответствия нормативам систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории. Внести изменения в федеральные и региональные программные документы по строительству, модернизации и реконструкции очистных сооружений", - говорится в перечне поручений.
Срок выполнения поручений - 1 января 2020 года. Ответственные - председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и избранный губернатора Забайкальского края Александр Осипов.
Ранее Минприроды РФ вынесло на общественное обсуждение проект приказа №63, который меняет нормативы вредного воздействия на Байкал. В его основу заложено исследование Байкальского института природопользования СО РАН. Ученые из Лимнологического института (ЛИН) СО РАН заявили, что проект предусматривает значительное увеличение сброса и концентраций опасных и высокоопасных химических веществ. Научный совет СО РАН по проблемам озера Байкал признал необходимость корректировки завышенных нормативов очистки. Работа над проектом приказа продолжается.
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