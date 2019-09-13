Путин поручил оценить ситуацию с очистными сооружениями на Байкале

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести оценку систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории и внести изменения в программные документы, касающиеся очистных сооружений.

Президент утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению.

"Провести совместно с высшими исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области оценку достаточности и соответствия нормативам систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории. Внести изменения в федеральные и региональные программные документы по строительству, модернизации и реконструкции очистных сооружений", - говорится в перечне поручений.

Срок выполнения поручений - 1 января 2020 года. Ответственные - председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и избранный губернатора Забайкальского края Александр Осипов.