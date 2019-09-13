Эсминец из США заплыл в воды Парасельских островов без разрешения Китая

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Американский ракетный эсминец без разрешения китайского правительства вторгся в территориальные воды Парасельских островов, сообщает Минобороны КНР.

После того как эсминец вошел в территориальные воды Парасельских островов, военно-воздушные силы южного командования Народно-освободительной армии последовали за американским кораблем и сделали ему предупреждение, что он должен уйти.

"Мы хотим еще раз повторить, что Китай обладает неоспоримыми суверенными правами на острова в Южно-Китайском море и близлежащие акватории, никакое иностранное военное судно никакими провокациями не сможет изменить эту ситуацию", - приводятся слова пресс-секретаря командования южного округа Ли Хуаминя.