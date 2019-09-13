Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T17:22Z
https://ria.ru/20190913/1558671917.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/75017/04/750170414_0:76:1028:654_1036x0_80_0_0_a4b2088ca58ca38302e6d2be73ae69fe.jpg
РИА Новости

Эсминец из США заплыл в воды Парасельских островов без разрешения Китая

17:22 13.09.2019
1905
© Фото : NASA - MODISПарасельские острова
Парасельские острова
© Фото : NASA - MODIS
Парасельские острова. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Американский ракетный эсминец без разрешения китайского правительства вторгся в территориальные воды Парасельских островов, сообщает Минобороны КНР.
После того как эсминец вошел в территориальные воды Парасельских островов, военно-воздушные силы южного командования Народно-освободительной армии последовали за американским кораблем и сделали ему предупреждение, что он должен уйти.
Южно-Китайское море
31 мая, 13:51РИА Новости
В Пентагоне милитаризацию Китая в Южно-Китайском море назвали "чрезмерной"
"Мы хотим еще раз повторить, что Китай обладает неоспоримыми суверенными правами на острова в Южно-Китайском море и близлежащие акватории, никакое иностранное военное судно никакими провокациями не сможет изменить эту ситуацию", - приводятся слова пресс-секретаря командования южного округа Ли Хуаминя.
Парасельские острова расположены в 230 километрах к югу от КНР. Над архипелагом с 1974 года был установлен контроль КНР, но претензии на него предъявляют также Вьетнам и Китайская Тайвань.
25230246
Обсудить 5
КитайСШАВ мире
Рекомендуем
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА
Новости
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Анастасия Заворотнюк
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк
Прибытие из Германии последнего подразделения Западной группы войск
Немецкий таблоид рассказал о "проклятом" советском наследии
Лента
новостей
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
Турчинов назвал препятствие для войны с Россией
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Актриса Анастасия Заворотнюк перед началом VI торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел
СМИ рассказали о вызове скорой к Заворотнюк домой
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины
На Украине начали допрашивать нарушивших российскую границу военных
Внесение наличных денег в банкомат
Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году
Машина скорой помощи в Грузии
В Грузии убили гражданина России
Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу
Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку
Эйфелева башня в Париже
Французский политолог прокомментировал арест главы представительства ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Лента новостейМолния