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РИА Новости

В Тверской области мобильный робот обезвреживает снаряды времен ВОВ

17:18 13.09.2019 (обновлено: 17:54 13.09.2019)
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© Фото : МЧС РФМобильный робототехнический комплекс МЧС во время разминирования боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Ржевском районе Тверской области
Мобильный робототехнический комплекс МЧС во время разминирования боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Ржевском районе Тверской области
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мобильный робототехнический комплекс МЧС применяется для разминирования боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Ржевском районе Тверской области, уже обследована территория площадью 25 гектар, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Применяется механизированная очистка местности с использованием робототехнического средства MV-4", - сказал собеседник агентства.
© Фото : МЧС РФМобильный робототехнический комплекс МЧС во время разминирования боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Ржевском районе Тверской области
Мобильный робототехнический комплекс МЧС во время разминирования боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Ржевском районе Тверской области
© Фото : МЧС РФ
Мобильный робототехнический комплекс МЧС во время разминирования боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Ржевском районе Тверской области
По его словам, к работам в Ржевском районе привлечены 20 специалистов центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и три единицы специальной техники.
"Группировка обследовала территорию площадью 25 гектар, обезврежен 121 взрывоопасный предмет", - добавил представитель ведомства.
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Самой крупной операцией пиротехников МЧС стало разминирование в 2005 году острова Большой Тютерс в Финском заливе, где в период советско-финской и Великой Отечественной войн шли ожесточенные бои. Только в октябре-ноябре 1939 года, по архивным данным, на этот остров было сброшено 2,11 тысячи авиабомб и выпущено 4,42 тысячи снарядов.
© Фото : МЧС РФМобильный робототехнический комплекс МЧС во время разминирования боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Ржевском районе Тверской области
Мобильный робототехнический комплекс МЧС во время разминирования боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Ржевском районе Тверской области
© Фото : МЧС РФ
Мобильный робототехнический комплекс МЧС во время разминирования боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Ржевском районе Тверской области
Саперы МЧС обезвредили на Большом Тютерсе в общей сложности 31,87 тысячи взрывоопасных предметов. Это лишь малая часть того арсенала, что накоплен на острове. В настоящее время он является частью Ингерманландского государственного природного заповедника, поэтому на его территории необходимо обеспечить максимальную безопасность.
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