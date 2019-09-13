В Тверской области мобильный робот обезвреживает снаряды времен ВОВ

Мобильный робототехнический комплекс МЧС во время разминирования боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Ржевском районе Тверской области

© Фото : МЧС РФ Мобильный робототехнический комплекс МЧС во время разминирования боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Ржевском районе Тверской области

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мобильный робототехнический комплекс МЧС применяется для разминирования боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Ржевском районе Тверской области, уже обследована территория площадью 25 гектар, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Применяется механизированная очистка местности с использованием робототехнического средства MV-4", - сказал собеседник агентства.

© Фото : МЧС РФ Мобильный робототехнический комплекс МЧС во время разминирования боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Ржевском районе Тверской области © Фото : МЧС РФ Мобильный робототехнический комплекс МЧС во время разминирования боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Ржевском районе Тверской области

По его словам, к работам в Ржевском районе привлечены 20 специалистов центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и три единицы специальной техники.

"Группировка обследовала территорию площадью 25 гектар, обезврежен 121 взрывоопасный предмет", - добавил представитель ведомства.

Самой крупной операцией пиротехников МЧС стало разминирование в 2005 году острова Большой Тютерс в Финском заливе, где в период советско-финской и Великой Отечественной войн шли ожесточенные бои. Только в октябре-ноябре 1939 года, по архивным данным, на этот остров было сброшено 2,11 тысячи авиабомб и выпущено 4,42 тысячи снарядов.

© Фото : МЧС РФ Мобильный робототехнический комплекс МЧС во время разминирования боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Ржевском районе Тверской области © Фото : МЧС РФ Мобильный робототехнический комплекс МЧС во время разминирования боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Ржевском районе Тверской области