США предоставили Украине оборудование для теле- и радиовещания в Донбассе

КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. США предоставили Украине оборудование для теле- и радиовещания на территории Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба американского посольства в Киеве.
"Мы поддержали недавние усилия наших украинских партнеров и предоставили высококачественное оборудование для вещания, которое обеспечит качественный украинский контент для более четырех миллионов жителей Украины на юге и востоке. Включая два миллиона людей, которые пока не имеют доступа к украинскому вещанию", - сообщила пресс-служба.
Как отметило посольство, это оборудование обеспечит доступ к различным общественным и коммерческим станциям.
"Эта инвестиция, которую мы сегодня делаем вместе, поможет обеспечить более сильную и объединенную Украину в будущем. Соединенные Штаты в дальнейшем будут оставаться солидарными с Украиной", - добавили в посольстве.