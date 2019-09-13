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РИА Новости

США предоставили Украине оборудование для теле- и радиовещания в Донбассе

17:13 13.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПульт от телевизора
Пульт от телевизора
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Пульт от телевизора. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. США предоставили Украине оборудование для теле- и радиовещания на территории Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба американского посольства в Киеве.
"Мы поддержали недавние усилия наших украинских партнеров и предоставили высококачественное оборудование для вещания, которое обеспечит качественный украинский контент для более четырех миллионов жителей Украины на юге и востоке. Включая два миллиона людей, которые пока не имеют доступа к украинскому вещанию", - сообщила пресс-служба.
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Как отметило посольство, это оборудование обеспечит доступ к различным общественным и коммерческим станциям.
"Эта инвестиция, которую мы сегодня делаем вместе, поможет обеспечить более сильную и объединенную Украину в будущем. Соединенные Штаты в дальнейшем будут оставаться солидарными с Украиной", - добавили в посольстве.
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