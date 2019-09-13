США предоставили Украине оборудование для теле- и радиовещания в Донбассе

КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. США предоставили Украине оборудование для теле- и радиовещания на территории Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба американского посольства в Киеве.

"Мы поддержали недавние усилия наших украинских партнеров и предоставили высококачественное оборудование для вещания, которое обеспечит качественный украинский контент для более четырех миллионов жителей Украины на юге и востоке. Включая два миллиона людей, которые пока не имеют доступа к украинскому вещанию", - сообщила пресс-служба.

Как отметило посольство, это оборудование обеспечит доступ к различным общественным и коммерческим станциям.