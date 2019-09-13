Число погибших в ДТП с автобусом в Марокко возросло до 24 человек

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Число погибших в результате ДТП с автобусом в провинции ар-Рашидийя на востоке Марокко возросло до 24 человек, еще 30 пострадали, сообщает местный телеканал 2M со ссылкой на регионального директора здравоохранения.
Ранее сообщалось о 14 погибших и 29 пострадавших.
По предварительным данным, автобус перевозил не менее 54 пассажиров. Спасательные службы продолжат поиск погибших и пострадавших.
В заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, отмечалось, что автобус перевернулся 8 сентября из-за наводнений в районе Кантара Вад в провинции ар-Рашидийя. Отмечалось, что 29 пассажиров автобуса были спасены, пострадавшие были доставлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи.
10 сентября, 13:38РИА НовостиВ Китае пять человек погибли и 24 пострадали в ДТП автобусом