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РИА Новости

Число погибших в ДТП с автобусом в Марокко возросло до 24 человек

17:13 13.09.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Число погибших в результате ДТП с автобусом в провинции ар-Рашидийя на востоке Марокко возросло до 24 человек, еще 30 пострадали, сообщает местный телеканал 2M со ссылкой на регионального директора здравоохранения.
Ранее сообщалось о 14 погибших и 29 пострадавших.
По предварительным данным, автобус перевозил не менее 54 пассажиров. Спасательные службы продолжат поиск погибших и пострадавших.
В заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, отмечалось, что автобус перевернулся 8 сентября из-за наводнений в районе Кантара Вад в провинции ар-Рашидийя. Отмечалось, что 29 пассажиров автобуса были спасены, пострадавшие были доставлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи.
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10 сентября, 13:38РИА Новости
В Китае пять человек погибли и 24 пострадали в ДТП автобусом
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