Число погибших в ДТП с автобусом в Марокко возросло до 24 человек

По предварительным данным, автобус перевозил не менее 54 пассажиров. Спасательные службы продолжат поиск погибших и пострадавших.

В заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, отмечалось, что автобус перевернулся 8 сентября из-за наводнений в районе Кантара Вад в провинции ар-Рашидийя. Отмечалось, что 29 пассажиров автобуса были спасены, пострадавшие были доставлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи.