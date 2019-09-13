Путин поручил оценить работу чиновников по развитию байкальской территории

Оставшаяся часть пирса в урочище Песчаное на острове Ольхон в Иркутской области. Архивное фото

Оставшаяся часть пирса в урочище Песчаное на острове Ольхон в Иркутской области

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД России оценить работу чиновников и организаций по обращению с отходами, охране и развитию Байкальской территории, сообщается Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД России оценить работу чиновников и организаций по обращению с отходами, охране и развитию Байкальской территории, сообщается на сайте Кремля

Перечень поручений дан по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению.

"ГП РФ совместно с ФСБ России и МВД России дать правовую оценку деятельности работников организаций и должностных лиц органов исполнительной власти всех уровней, включая контрольно-надзорные органы, на Байкальской природной территории... по обращению с отходами производства и потребления, в том числе на картах-накопителях ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат", - говорится в перечне поручений.

Кроме того, правоохранители должны оценить исполнение законодательства по охране Байкала, в том числе федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы".

Также Путин поручил оценить проведение неотложных селезащитных и противопаводковых работ, деятельность по "включению объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению, в соответствующий реестр и ликвидации негативных экологических последствий" и по туризму.