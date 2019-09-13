Рязанская область намерена тесно сотрудничать с ВЭБ.РФ

РЯЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости. Сотрудничество Рязанской области с ВЭБ.РФ позволит улучшить деловой климат в регионе и будет способствовать развитию инвестиционной деятельности, заявил в пятницу губернатор области Николай Любимов.
В ходе рабочей встречи с заместителем председателя Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Алексеем Сорокиным и старшим вице-президентом Игорем Гориным глава региона обсудил вопросы расширения сотрудничества, возможности участия ВЭБ.РФ в реализации важных инновационных проектов, направленных на развитие экономики и социальной сферы Рязанской области.
Любимов отметил, что с ВЭБом у региона уже есть определенные полезные контакты.
"Это один из мощнейших институтов развития, и, конечно, планируем сделать наше взаимодействие более тесным в дальнейшем, поработать вместе по конкретным проектам. Мы нуждаемся в сотрудничестве с ВЭБ.РФ, в том числе в части развития инвестиционной деятельности, улучшения делового климата в Рязанской области. У нас большие задачи в социальной сфере, дорожном строительстве, где тоже нужна поддержка, дополнительное финансирование. Это и составляет основу работы ВЭБа", – сказал Любимов.
По словам зампреда ВЭБ.РФ Сорокина, корпорация готова обсуждать с Рязанской областью предложения по взаимодействию в разных направлениях.
"Развитие городов стало одним из приоритетных направлений в ВЭБе и полноценно развернулось в начале 2019 года. Мы определили для себя ряд регионов, с которыми планируем конструктивное взаимодействие. Надеемся, что Рязань к ним присоединится", - сказал Сорокин.
Любимов представил ряд конкретных инвестпроектов для сотрудничества, в числе которых строительство мусороперерабатывающего предприятия в регионе, создание инфраструктуры для технопарков.