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РИА Новости
Рязанская область

Рязанская область намерена тесно сотрудничать с ВЭБ.РФ

17:07 13.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости. Сотрудничество Рязанской области с ВЭБ.РФ позволит улучшить деловой климат в регионе и будет способствовать развитию инвестиционной деятельности, заявил в пятницу губернатор области Николай Любимов.
В ходе рабочей встречи с заместителем председателя Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Алексеем Сорокиным и старшим вице-президентом Игорем Гориным глава региона обсудил вопросы расширения сотрудничества, возможности участия ВЭБ.РФ в реализации важных инновационных проектов, направленных на развитие экономики и социальной сферы Рязанской области.
Любимов отметил, что с ВЭБом у региона уже есть определенные полезные контакты.
"Это один из мощнейших институтов развития, и, конечно, планируем сделать наше взаимодействие более тесным в дальнейшем, поработать вместе по конкретным проектам. Мы нуждаемся в сотрудничестве с ВЭБ.РФ, в том числе в части развития инвестиционной деятельности, улучшения делового климата в Рязанской области. У нас большие задачи в социальной сфере, дорожном строительстве, где тоже нужна поддержка, дополнительное финансирование. Это и составляет основу работы ВЭБа", – сказал Любимов.
По словам зампреда ВЭБ.РФ Сорокина, корпорация готова обсуждать с Рязанской областью предложения по взаимодействию в разных направлениях.
"Развитие городов стало одним из приоритетных направлений в ВЭБе и полноценно развернулось в начале 2019 года. Мы определили для себя ряд регионов, с которыми планируем конструктивное взаимодействие. Надеемся, что Рязань к ним присоединится", - сказал Сорокин.
Любимов представил ряд конкретных инвестпроектов для сотрудничества, в числе которых строительство мусороперерабатывающего предприятия в регионе, создание инфраструктуры для технопарков.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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