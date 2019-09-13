Рязанская область намерена тесно сотрудничать с ВЭБ.РФ

"Это один из мощнейших институтов развития, и, конечно, планируем сделать наше взаимодействие более тесным в дальнейшем, поработать вместе по конкретным проектам. Мы нуждаемся в сотрудничестве с ВЭБ.РФ, в том числе в части развития инвестиционной деятельности, улучшения делового климата в Рязанской области. У нас большие задачи в социальной сфере, дорожном строительстве, где тоже нужна поддержка, дополнительное финансирование. Это и составляет основу работы ВЭБа", – сказал Любимов.