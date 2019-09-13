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РИА Новости

Конгресс США запросил записи общения глав Apple, Google, Facebook и Amazon

17:06 13.09.2019
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Юридический комитет палаты представителей конгресса США запросил документы и записи общения глав четырех крупнейших технологических компаний США в рамках антимонопольного расследования, говорится в документах, опубликованных на сайте ведомства.
Запрос юридического комитета был направлен компаниям Facebook, Google, Apple и Amazon. Компании должны будут предоставить данные, в том числе электронные сообщения и записи телефонных разговоров руководства, в срок не позднее 14 октября 2019 года. Среди руководящих лиц, которым необходимо будет предоставить информацию, основатели Google Сергей Брин, Ларри Пейдж, Эрик Шмидт, глава Facebook Марк Цукерберг, руководитель Apple Тим Кук и глава Amazon Джеф Безос.
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"Цель расследования, которым занимаются обе партии – исследовать проблемы конкурентности на цифровом рынке; (выяснить), вовлечены ли основные компании в монополистические практики онлайн, а также достаточны ли существующие антимонопольные законы, политика и уровень их исполнения для решения этих проблем", - говорится в документах.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщила, что генеральные прокуроры ряда штатов США готовятся официально начать антимонопольное расследование против Facebook и Google.
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Джефф БезосТим КукGoogleAppleAmazon.com, Inc.Сергей БринМарк ЦукербергСШАFacebook, Inc.В мире
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