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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Житель Мордовии получил 11 лет колонии за убийство священника

17:05 13.09.2019
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© Фото : Следственное управление СК РФ по Республике МордовияСледственные действия на месте захоронения мужчины в районе села Теньгушево
Следственные действия на месте захоронения мужчины в районе села Теньгушево
© Фото : Следственное управление СК РФ по Республике Мордовия
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Житель Мордовии приговорен к 11 годам колонии за убийство священника, тело которого он закопал в поле, сообщается на сайте СК РФ.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему ранее судимому жителю Теньгушевского района, признанному виновным в совершении преступления... (по статье - ред.) "Убийство"... Мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что 16 мая пьяный мужчина, находясь в доме брата в селе Теньгушево, во время ссоры убил ранее незнакомого священнослужителя, зашедшего в дом. На следующий день после совершения преступления он на машине вывез тело убитого в поле в нескольких километрах от села и закопал его.
Отмечается, что с заявлением об исчезновении священнослужителя к правоохранителям обратилась его супруга. В ходе следствия мужчина сознался в убийстве и указал место, куда закопал тело.
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