Житель Мордовии получил 11 лет колонии за убийство священника

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Житель Мордовии приговорен к 11 годам колонии за убийство священника, тело которого он закопал в поле, сообщается на Житель Мордовии приговорен к 11 годам колонии за убийство священника, тело которого он закопал в поле, сообщается на сайте СК РФ.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему ранее судимому жителю Теньгушевского района, признанному виновным в совершении преступления... (по статье - ред.) "Убийство"... Мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что 16 мая пьяный мужчина, находясь в доме брата в селе Теньгушево, во время ссоры убил ранее незнакомого священнослужителя, зашедшего в дом. На следующий день после совершения преступления он на машине вывез тело убитого в поле в нескольких километрах от села и закопал его.