Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T17:02Z
https://ria.ru/20190913/1558671061.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155656/70/1556567048_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_af3d4c27221cffb95ce7229743f6699d.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил идею повысить зарплату российским полицейским

17:02 13.09.2019
638
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБрошюра с законом "О полиции" в руках сотрудника МВД
Брошюра с законом О полиции в руках сотрудника МВД
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Брошюра с законом "О полиции" в руках сотрудника МВД. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Зарплаты полицейским необходимо повышать, но сокращать штат, особенно на "земле", нельзя, потому что сотрудники и так перегружены работой, заявил РИА Новости председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Ранее в пятницу глава Сбербанка Герман Греф, в прошлом министр экономики, предложил поднять зарплаты в полиции в 3-4 раза, сократив соответственно численность сотрудников.
"Зарплаты в полиции, безусловно, нужно повышать, равно как и соцобеспечение сотрудников, и мы об этом постоянно говорим... Но ни о каких сокращениях, тем более в несколько раз, не может быть и речи. Уже прошедшие сокращения привели к недокомплекту в подразделениях уголовного розыска, дознания, ППС, участковых. Сегодня они перегружены работой, а это приводит лишь к ухудшению криминогенной обстановки", - сказал Цветков.
Он отметил, что полицейские и обычные граждане удивлены самим фактом обсуждения вопросов о возможных сокращениях.
"У нас общество обеспокоено тем, что полиции "на земле", то есть на улицах, почти нет. Самый красноречивый пример – нехватка сотрудников ГИБДД", - подытожил эксперт.
Внесение наличных денег в банкомат
Вчера, 11:24РИА Новости
Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году
28400011
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФСбербанк РоссииГерман ГрефРоссияОбщество
Рекомендуем
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков прокомментировал вопрос покупки Турцией российских истребителей
РИА
Новости
Эйфелева башня в Париже
Французский политолог прокомментировал арест главы представительства ДНР
Полиция
В Петербурге генерала заподозрили в подделке справки ради отпуска
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
Лента
новостей
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
Бывший генсек НАТО назвал условия вступления Украины в альянс
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины
На Украине начали допрашивать нарушивших российскую границу военных
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
В Кремле оценили идею Грефа повысить зарплаты полицейским
Памятник маршалу Коневу в Праге
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Отделение Приватбанка
Гаагский арбитраж отказал России в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Конгресс США запросил записи общения глав Apple, Google, Facebook и Amazon
Статуя китайского философа Конфуция в китайском квартале Бостона
России выгодна торговая война между США и Китаем, считают в Saxo Bank
Сергей Сторчак
Сторчак назвал размер долга зарубежных стран перед Россией
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цен на нефть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Лента новостейМолния