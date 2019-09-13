Эксперт оценил идею повысить зарплату российским полицейским

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Зарплаты полицейским необходимо повышать, но сокращать штат, особенно на "земле", нельзя, потому что сотрудники и так перегружены работой, заявил РИА Новости председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Ранее в пятницу глава Сбербанка Герман Греф, в прошлом министр экономики, предложил поднять зарплаты в полиции в 3-4 раза, сократив соответственно численность сотрудников.
"Зарплаты в полиции, безусловно, нужно повышать, равно как и соцобеспечение сотрудников, и мы об этом постоянно говорим... Но ни о каких сокращениях, тем более в несколько раз, не может быть и речи. Уже прошедшие сокращения привели к недокомплекту в подразделениях уголовного розыска, дознания, ППС, участковых. Сегодня они перегружены работой, а это приводит лишь к ухудшению криминогенной обстановки", - сказал Цветков.
Он отметил, что полицейские и обычные граждане удивлены самим фактом обсуждения вопросов о возможных сокращениях.
"У нас общество обеспокоено тем, что полиции "на земле", то есть на улицах, почти нет. Самый красноречивый пример – нехватка сотрудников ГИБДД", - подытожил эксперт.