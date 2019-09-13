Эксперт оценил идею повысить зарплату российским полицейским

"Зарплаты в полиции, безусловно, нужно повышать, равно как и соцобеспечение сотрудников, и мы об этом постоянно говорим... Но ни о каких сокращениях, тем более в несколько раз, не может быть и речи. Уже прошедшие сокращения привели к недокомплекту в подразделениях уголовного розыска, дознания, ППС, участковых. Сегодня они перегружены работой, а это приводит лишь к ухудшению криминогенной обстановки", - сказал Цветков.