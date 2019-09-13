Путин поручил решить проблему долгов пострадавших от паводка в Приангарье

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Путин поручил проработать меры по реструктуризации кредитов граждан, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Как сообщает сайт Кремля , ответственными назначены вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка, и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Доложить о выполнении поручения они должны до 1 ноября.

В начале сентября Путин провел совещание в Тулуне — одном из наиболее пострадавших от паводка городов региона. Тогда президент поручил Мутко обсудить с главой Сбербанка Германом Грефом реструктуризацию кредитов.

На этой неделе Греф доложил Путину, что банк уже решил реструктуризировать 535 кредитов на сумму более 163 миллионов рублей, рассмотрение заявлений продолжается.

Греф отметил, что выплаты по кредитам частных лиц, бизнесменов и малых предприятий откладываются на год, проценты начисляться не будут.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.

За время паводка подтопило почти 17,3 тысячи жилых домов, 49 участков дорог, 22 моста были разрушены или повреждены.

Самый большой ущерб был нанесен городам Нижнеудинск и Тулун.