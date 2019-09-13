Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T16:58Z
https://ria.ru/20190913/1558670801.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149969/09/1499690905_286:0:979:390_1036x0_80_0_0_5d0199ef5459d6d1a0cc6391f71c9f65.jpg
РИА Новости

В Госдуме считают, что позиции сторон по ситуации с Opal должны смягчиться

16:58 13.09.2019
3852
© Фото : PAL Gastransport GmbH & Co. KGГазопровод Opal
Газопровод Opal
© Фото : PAL Gastransport GmbH & Co. KG
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Решение суда ЕС по газопроводу Opal - высшая точка, после которой стороны пойдут на смягчение позиций, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
Суд ЕС во вторник отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" должен сократить транспортировку газа по Opal до половины транзитной мощности газопровода.
"Я могу предположить, что это высшая точка, после которой, скорее всего, будет неизбежно смягчение позиций. Мы видим сейчас аналогичную ситуацию, когда завышенные запросы по переговорной позиции Америки по отношению к Китаю в рамках совсем уже не холодных торговых войн приостановились вначале под предлогом национального праздника Китая, а теперь речь идет о том, чтобы вводить санкции постепенно, секторально", - сказал Гутенев РИА Новости.
При этом он назвал Германию основным двигателем европейской экономики, которая обладает весомыми рычагами давления. "Но ни немецкий бизнес, ни немецкое руководство не позволят ущемить собственные экономические интересы, а именно это для них приоритет. И, скорее всего, если мы продолжим сохранять жесткую позицию, компромиссы будут искаться не только с нашей стороны, но и со стороны наших оппонентов", - отметил депутат.
Сварка труб на строительстве газопровода в Германии
12 сентября, 08:00РИА Новости
OPAL раздора: зачем Польша сузила "Газпрому" трубу
В то же время Гутенев считает преждевременным в текущей ситуации оценивать возможные финансовые потери каждой из сторон.
"Но однозначно нельзя недооценивать мощь влияния Германии, в том числе через различные донорские финансовые программы для многих европейских стран. Я думаю, что очень скоро время уговоров со стороны Германии закончится, и она будет осуществлять более прагматичную, жесткую политику по отношению к своим соседям", - сказал депутат.
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Вчера, 11:25РИА Новости
ЕС может поменять решение по Opal, когда начнет замерзать, заявил политолог
2261001
Обсудить 6
OPAL NEL Transport GmbHOPAL (газопровод)ГазпромГосдума РФЕвросоюзГерманияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Кремль оценил призыв Зеленского сохранять санкции против России
РИА
Новости
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
Турчинов назвал препятствие для войны с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Зеленский призвал сохранить антироссийские санкции
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи
Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
Лента
новостей
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
В Кремле готовы провести встречу в нормандском формате в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что только дипломатия может вернуть мир в Донбасс
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Зеленский прокомментировал возможность проведения выборов в Донбассе
Член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
ЕС может поменять решение по Opal, когда начнет замерзать, заявил политолог
Газопровод Opal
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Путин надеется, что в парламент Израиля придут ответственные политики
Памятник маршалу Коневу в Праге
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Лента новостейМолния