В Госдуме считают, что позиции сторон по ситуации с Opal должны смягчиться

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Решение суда ЕС по газопроводу Opal - высшая точка, после которой стороны пойдут на смягчение позиций, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Суд ЕС во вторник отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" должен сократить транспортировку газа по Opal до половины транзитной мощности газопровода.

"Я могу предположить, что это высшая точка, после которой, скорее всего, будет неизбежно смягчение позиций. Мы видим сейчас аналогичную ситуацию, когда завышенные запросы по переговорной позиции Америки по отношению к Китаю в рамках совсем уже не холодных торговых войн приостановились вначале под предлогом национального праздника Китая, а теперь речь идет о том, чтобы вводить санкции постепенно, секторально", - сказал Гутенев РИА Новости.

При этом он назвал Германию основным двигателем европейской экономики, которая обладает весомыми рычагами давления. "Но ни немецкий бизнес, ни немецкое руководство не позволят ущемить собственные экономические интересы, а именно это для них приоритет. И, скорее всего, если мы продолжим сохранять жесткую позицию, компромиссы будут искаться не только с нашей стороны, но и со стороны наших оппонентов", - отметил депутат.

В то же время Гутенев считает преждевременным в текущей ситуации оценивать возможные финансовые потери каждой из сторон.