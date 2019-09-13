На заседании трехсторонней комиссии одобрили проект о повышении МРОТ

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект о повышении МРОТ с января 2020 года до 12 130 рублей одобрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

"На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений одобрен подготовленный Минтрудом России проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что повышение МРОТ коснется порядка 3,2 миллиона человек. Половина из них занята в государственных и муниципальных учреждениях.