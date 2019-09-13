Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T16:56Z
https://ria.ru/20190913/1558670691.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154782/25/1547822572_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_25896976492f381f598bc4d4e0d6c350.jpg
РИА Новости

На заседании трехсторонней комиссии одобрили проект о повышении МРОТ

16:56 13.09.2019
374
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект о повышении МРОТ с января 2020 года до 12 130 рублей одобрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
"На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений одобрен подготовленный Минтрудом России проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", - говорится в сообщении.
Российские рубли
16 августа, 14:16РИА Новости
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Уточняется, что повышение МРОТ коснется порядка 3,2 миллиона человек. Половина из них занята в государственных и муниципальных учреждениях.
При этом суммарный расход бюджетов РФ на эти цели составит 20,9 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 5,8 миллиарда рублей и бюджетов регионов – 15,1 миллиарда рублей. Расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 миллиарда рублей, добавили в Минтруде.
850021
Обсудить 0
Министерство труда и социальной защиты РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА
Новости
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Анастасия Заворотнюк
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы
Внесение наличных денег в банкомат
Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году
Актриса Анастасия Заворотнюк перед началом VI торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел
СМИ рассказали о вызове скорой к Заворотнюк домой
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Телеведущий Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров отреагировал на сообщение о госпитализации Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
Возмущенные киевляне заблокировали движение электрички
Возмущенные киевляне заблокировали движение электрички
Электропоезд
"Дочка" РЖД объяснила, зачем нужны поезда из Москвы в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Лента новостейМолния