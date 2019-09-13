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РИА Новости
Культура

Специалисты Третьяковки изучат советское искусство в музее Зиммерли в США

16:54 13.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Государственная Третьяковская галерея. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пять специалистов Третьяковской галереи поедут по обмену в США изучать собрание советского искусства в музее Зиммерли в университете Рутгерс, рассказала в интервью РИА Новости гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
"Мы поддерживаем контакты с крупнейшими американскими институциями, проводим консультации тем специалистам, которые занимаются русским искусством. У нас есть программы обмена и повышения квалификации. Сейчас мы приступаем к программе обмена между нашим отделом новейших течений и музеем Зиммерли, который является частью университета Рутгерс. Пять специалистов приедут к нам изучать наше собрание искусства 1950-80-х годов, а пять наших специалистов поедут в университет, где хранится уникальное собрание отечественного искусства и архив", - рассказала Трегулова.
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Трегулова напомнила, что картины приобретались "великим энтузиастом Нортоном Доджем, который по завещанию передал это их университету".
Гендиректор Третьяковской галереи выразила сожаление, что галерея не имеет ни малейшей возможности получить на выставку ни одну работу из собрания Зиммерли в силу эмбарго на обмен между российскими и американскими музеями.
Худoжественная галерея университета Рутгерс в 1983 гoду была преoбразoвана в музей Джейн Вoрхиз Зиммерли. Oснoвнoй вклад в постройку музея внесли ее сыновья Ральф и Алан Вoрхиз, музей был назван в честь их матери Джейн. В музее собрано около 60 000 прoизведений искусства - от античности до сoвременнoсти.
Музей Зиммерли владеет 12 архивами из собрания коллекционеров Нортона и Нэнси Доджей. Коллекция Доджей включает работы советских нон-конформистов 1960-1980 годов. Архив Доджей - единственное собрание в Северной Америке, связанное с советским искусством.
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КультураЗельфира ТрегуловаРоссияСШАТретьяковская галерея
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