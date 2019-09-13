В ДНР за неделю четыре человека погибли, восемь ранены

ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли, восемь получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за боевых действий за неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 7 по 13 сентября 2019 года на территории Донецкой народной республики травмы в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили восемь человек ... Погибли трое военнослужащих и одна мирная женщина", - заявил представитель ведомства.