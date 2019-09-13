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РИА Новости

В ДНР за неделю четыре человека погибли, восемь ранены

16:53 13.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли, восемь получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за боевых действий за неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 7 по 13 сентября 2019 года на территории Донецкой народной республики травмы в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили восемь человек ... Погибли трое военнослужащих и одна мирная женщина", - заявил представитель ведомства.
Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
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В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 163 человека, погибли 139. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4868 человек, в том числе 81 ребенок.
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