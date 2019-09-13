"Санофи" подаст заявление на регистрацию "Фризиума" в течение месяца

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Международная фармацевтическая компания "Санофи" в течение месяца подаст заявление на регистрацию в России препарата "Фризиум", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Санофи" подтверждает, что в течение месяца компания подаст заявление на регистрацию "Фризиума" в РФ", - сказали в пресс-службе "Санофи".

В пятницу министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что процедура регистрации "Фризиума" пройдет в ускоренном режиме без клинических исследований.

Ранее сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. В августе Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходила в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу "Фризиума".