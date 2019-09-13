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РИА Новости

ЦБ планирует развивать негосударственное пенсионное обеспечение

16:49 13.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЦентральный банк России
Центральный банк России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Центральный банк России. Архивное фото
СОЧИ, 13 сен - РИА Новости. Банк России планирует развивать параллельно с предложенной Минфином новой системой гарантирования пенсионных накоплений классическое негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), заявил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов в кулуарах банковского форума Ассоциации банков России.
По его словам, уже этой осенью ЦБ подготовит законопроекты о гарантировании средств пенсионных резервов.
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"ИПК мы пока не готовы презентовать. Это будет тюниг действующих систем с созданием гарантированных НПО, определенных схем резервов, потому что там где ответственность предприятия, там не будет гарантирования, там где ответственность пенсионного фонда - там будет. Я думаю, что осенью появятся эти законы так или иначе в общественном обсуждении. Серии законопроектов не связаны между собой. Просто отдельные улучшения действующего (законодательства - ред.)", - сказал Швецов.
Минфин РФ 6 сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП). Среди его основных элементов - исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
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