ЦБ планирует развивать негосударственное пенсионное обеспечение

"ИПК мы пока не готовы презентовать. Это будет тюниг действующих систем с созданием гарантированных НПО, определенных схем резервов, потому что там где ответственность предприятия, там не будет гарантирования, там где ответственность пенсионного фонда - там будет. Я думаю, что осенью появятся эти законы так или иначе в общественном обсуждении. Серии законопроектов не связаны между собой. Просто отдельные улучшения действующего (законодательства - ред.)", - сказал Швецов.