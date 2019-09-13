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РИА Новости
Культура

Третьяковская галерея покажет ретроспективу Ильи Репина в Париже

16:48 13.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Государственная Третьяковская галерея. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Третьяковская галерея покажет ретроспективу русского художника Ильи Репина в Париже в Пти-Пале (Малом дворце), рассказала в интервью РИА Новости гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
"За рубежом мы планируем серьезную ретроспективу Ильи Репина в Париже в Пти-Пале, также мы принимаем участие в выставке русского искусства, посвященной собирателям Морозовым в Фонде Луи Виттон", - рассказала Трегулова.
Масштабная выставка художника Ильи Репина, в экспозицию которой вошли более 300 полотен, прошла в Третьяковской галерее на Крымском валу с марта по август. За пять месяцев работы ее посетили более 600 тысяч человек.
Зельфира Трегулова
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КультураЗельфира ТрегуловаМоскваИлья РепинПарижТретьяковская галерея
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