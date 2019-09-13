Третьяковская галерея покажет ретроспективу Ильи Репина в Париже

"За рубежом мы планируем серьезную ретроспективу Ильи Репина в Париже в Пти-Пале, также мы принимаем участие в выставке русского искусства, посвященной собирателям Морозовым в Фонде Луи Виттон", - рассказала Трегулова.

Масштабная выставка художника Ильи Репина, в экспозицию которой вошли более 300 полотен, прошла в Третьяковской галерее на Крымском валу с марта по август. За пять месяцев работы ее посетили более 600 тысяч человек.