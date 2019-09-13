В Архангельске подписали соглашение о сотрудничестве в освоении Арктики

"Мы понимаем свою меру ответственности и миссию региона в деле освоения Арктической зоны России. Уверен, что те стратегические задачи и принципы, которыми сегодня руководствуется Архангельская область, станут хорошим подспорьем в создании стратегии развития Арктической зоны РФ. Мы настроены на глубокую проработку задач, требующих освоения Арктики, тем более что для нас это не просто работа, это наша жизнь", – цитирует пресс-служба слова Орлова в ходе дискуссии.