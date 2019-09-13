В Архангельске подписали соглашение о сотрудничестве в освоении Арктики

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сен – РИА Новости. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования, которое предполагает проведение исследований в области устойчивого развития российской Арктики подписали в Архангельске правительство Поморья, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова и Проектный офис развития Арктики (ПОРА), сообщает пресс-служба облправительства.
Работа в рамках соглашения будет осуществляться в научных, учебных и некоммерческих целях. Документ подписан на выездном заседании дискуссионного клуба ПОРА "Стратегическая сессия: Арктика—2035", которое прошло в САФУ с участием замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова и губернатора Поморья Игоря Орлова. На встрече обсудили стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, которую в настоящее время разрабатывает Минвостокразвития.
"Мы понимаем свою меру ответственности и миссию региона в деле освоения Арктической зоны России. Уверен, что те стратегические задачи и принципы, которыми сегодня руководствуется Архангельская область, станут хорошим подспорьем в создании стратегии развития Арктической зоны РФ. Мы настроены на глубокую проработку задач, требующих освоения Арктики, тем более что для нас это не просто работа, это наша жизнь", – цитирует пресс-служба слова Орлова в ходе дискуссии.
Глава региона убежден, что нельзя решать вопросы развития Арктики исключительно из федерального центра. Чтобы учесть мнение граждан, Проектный офис развития Арктики уже создал интерактивную цифровую платформу. С ее помощью любой житель Архангельской области теперь может отправить свои предложения для включения их в стратегию развития Арктики, отметили в пресс-службе.
Ректор САФУ Елена Кудряшова убеждена, что к разработке и реализации арктической стратегии нужно привлечь Национальный арктический научно-образовательный консорциум, созданный по инициативе САФУ в 2016 году. "Сейчас он объединяет 35 организаций, включая университеты, научные организации и предприятия, ведущие деятельность в АЗРФ. Отдельный раздел документа необходимо посвятить развитию кадрового потенциала. В процесс формирования стратегии развития Арктики важно вовлекать молодежь – ей здесь жить и работать, воплощать задуманные проекты", – приводит пресс-служба слова ректора.