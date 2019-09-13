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РИА Новости

Путин поручил заложить в бюджет деньги на восстановление жилья в Приангарье

16:43 13.09.2019 (обновлено: 17:19 13.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству заложить в бюджет на 2020-2022 годы деньги на восстановление жилья и инфраструктуры после паводка в Иркутской области, сообщается на сайте Кремля.
Соответствующий перечень поручений дан по итогам рабочей поездки в Иркутскую область 2 сентября.
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"Правительству РФ предусмотреть при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области", - говорится в поручении.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев, срок выполнения - 15 октября 2019 года.
Кроме того, президент поручил Верховному Суду РФ для своевременного рассмотрения судебных дел обеспечить временное возложение обязанностей отсутствующих судей районных судов на судей иных районных судов Иркутской области и судей, находящихся в отставке. Срок выполнения поручения - 1 ноября 2019 года, ответственный за его выполнение - председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Глава государства дал ряд рекомендаций правительству Иркутской области. Ответственным за выполнение данных рекомендаций назначен губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Среди них - принять меры по оплате хозяйствующим субъектам, включая ООО "Московский тракт", работ, выполненных в ходе ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Доклад необходимо представить до 1 октября 2019 года.
Рекомендовано также с учетом ранее данных поручений обеспечить оборудование контейнерных площадок и вывоз твердых коммунальных отходов из села Куда Иркутской области. Доклад по рекомендации нужно предоставить до 1 ноября 2019 года.
Кроме того, глава государства рекомендовал принять меры по решению проблемных вопросов, поднятых гражданами в ходе рабочей поездки президента 2 сентября в Иркутскую область. Срок предоставления доклада - до 15 сентября 2019 года.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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Владимир ПутинИркутская областьОбщество
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