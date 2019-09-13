Умер фотограф, снявший "Неизвестного бунтаря" на площади Тяньаньмэнь

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Американский фотограф Чарли Коул, снявший "Неизвестного бунтаря", не дающего проехать танкам на площади Тяньаньмэнь в Пекине, скончался на Бали в возрасте 64 лет, сообщает газета Американский фотограф Чарли Коул, снявший "Неизвестного бунтаря", не дающего проехать танкам на площади Тяньаньмэнь в Пекине, скончался на Бали в возрасте 64 лет, сообщает газета South China Morning Post

Коул был одним из четырех фотографов, которые сделали снимки того, как мужчина полчаса сдерживал колонну танков во время волнений на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года. Снимок принес Коулу победу на World Press Photo 1998 в номинации фотография года. Снимок "Неизвестный бунтарь" (Tank Man) стал культовым.

"Я продолжал снимать в ожидании его (протестующего - ред.) неотвратимой гибели. Но, к моему удивлению, первый танк остановился, а потом попытался его объехать", - рассказывал Коул о своем снимке.

В итоге агенты управления общественной безопасности вмешались и увели мужчину. До сих пор личность и судьба "неизвестного бунтаря" неясны, а фотография заблокирована в китайском интернете.

Беспокоясь о том, что агенты службы безопасности будут обыскивать его комнату, Коул завернул пленку в пластик и прикрепил к цепочке смывного бачка. Сотрудники спецслужб опустошили камеры Коула, но катушку со снимком танков не нашли. Пленку затем обработали в бюро Ассошиэйтед Пресс и передали изданию Newsweek.

Впоследствии Коул сожалел, что "Неизвестный бунтарь" стал знаком трагедии на Тяньаньмэнь, так же как снимок эвакуации на крыше в Сайгоне стал символом конца вьетнамской войны в 1975 году.