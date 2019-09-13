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РИА Новости

Умер фотограф, снявший "Неизвестного бунтаря" на площади Тяньаньмэнь

17:50 13.09.2019
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© AP Photo / Jeff Widener"Неизвестный бунтарь", 1989 год
Неизвестный бунтарь, 1989 год
© AP Photo / Jeff Widener
"Неизвестный бунтарь", 1989 год. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Американский фотограф Чарли Коул, снявший "Неизвестного бунтаря", не дающего проехать танкам на площади Тяньаньмэнь в Пекине, скончался на Бали в возрасте 64 лет, сообщает газета South China Morning Post.
Коул был одним из четырех фотографов, которые сделали снимки того, как мужчина полчаса сдерживал колонну танков во время волнений на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года. Снимок принес Коулу победу на World Press Photo 1998 в номинации фотография года. Снимок "Неизвестный бунтарь" (Tank Man) стал культовым.
"Я продолжал снимать в ожидании его (протестующего - ред.) неотвратимой гибели. Но, к моему удивлению, первый танк остановился, а потом попытался его объехать", - рассказывал Коул о своем снимке.
В итоге агенты управления общественной безопасности вмешались и увели мужчину. До сих пор личность и судьба "неизвестного бунтаря" неясны, а фотография заблокирована в китайском интернете.
Площадь Тяньаньмэнь в Пекине
4 июня, 15:26Радио
Расстрел на площади Тяньаньмэнь: 30 лет китайской трагедииМногие считают: если бы волнения в Пекине в 1989 году не были прекращены силой ‒ а иначе не получалось, ‒ не было бы сегодняшних достижений Китая.
Беспокоясь о том, что агенты службы безопасности будут обыскивать его комнату, Коул завернул пленку в пластик и прикрепил к цепочке смывного бачка. Сотрудники спецслужб опустошили камеры Коула, но катушку со снимком танков не нашли. Пленку затем обработали в бюро Ассошиэйтед Пресс и передали изданию Newsweek.
Впоследствии Коул сожалел, что "Неизвестный бунтарь" стал знаком трагедии на Тяньаньмэнь, так же как снимок эвакуации на крыше в Сайгоне стал символом конца вьетнамской войны в 1975 году.
Студенческие волнения, вспыхнувшие в Пекине 15 апреля 1989 года, достигли кульминации 4 июня. Тогда китайская армия при помощи танков подавила выступления студентов, требовавших проведения демократических реформ. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.
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