В ДНР за неделю девять человек получили ранения, сообщает Народная милиция

Флаг Донецкой Народной Республики над КПП "Еленовка" между Украиной и ДНР.

ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Девять человек получили ранения из-за обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за неделю, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины получили осколочные ранения различной степени тяжести шестеро мирных жителей и трое сотрудников МЧС, а также повреждено 20 жилых домов и объектов инфраструктуры",- сказал он.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Ранее Басурин заявил, что украинские силовики более 80 раз нарушили перемирие за неделю.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.