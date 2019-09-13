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РИА Новости

В ДНР за неделю девять человек получили ранения, сообщает Народная милиция

16:40 13.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкФлаг Донецкой Народной Республики над КПП "Еленовка" между Украиной и ДНР.
Флаг Донецкой Народной Республики над КПП Еленовка между Украиной и ДНР.
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Девять человек получили ранения из-за обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за неделю, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины получили осколочные ранения различной степени тяжести шестеро мирных жителей и трое сотрудников МЧС, а также повреждено 20 жилых домов и объектов инфраструктуры",- сказал он.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Ранее Басурин заявил, что украинские силовики более 80 раз нарушили перемирие за неделю.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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