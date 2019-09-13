России выгодна торговая война между США и Китаем, считают в Saxo Bank

КОПЕНГАГЕН, 13 сен - РИА Новости. Россия получает выгоду от торговой войны между США и Китаем как с политической, так и с экономической точки зрения, полагает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что готов рассмотреть временную торговую сделку с КНР, но хочет широких договоренностей. При этом он сказал, что рассмотрит временные договоренности, которые могли бы помочь снять взаимные ввозные пошлины и разрядить обстановку в "торговой войне" между двумя странами.

"Экономическая ситуация в России значительно улучшается. Это одна из немногих стран мира, которая получает преимущество от торговой войны между США и Китаем. Как со стратегической и политической, так и с экономической точки зрения", - сказал Якобсен на встрече с журналистами.

"Мы также наблюдаем, что все больше стран прямо или косвенно сближаются с Москвой, чтобы выйти в Китай. Сегодня отношения между Китаем и Россией крепки как никогда", - добавил он.

В то же время эксперты АКРА отмечали, что последствия торговой войны между США и Китаем грозят рецессией части развитых стран уже в 2019-2020 годах. Это, в свою очередь, не позволит расти спросу на традиционные экспортные товары России и ценам на сырье. Однако в России стабилизирующий механизм бюджетного правила и связанных с ним валютных интервенций демпфирует негативный эффект более низких цен на нефть, проходящий через канал валютного курса.