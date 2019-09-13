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РИА Новости

России выгодна торговая война между США и Китаем, считают в Saxo Bank

17:00 13.09.2019
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© AP Photo / Michael DwyerСтатуя китайского философа Конфуция в китайском квартале Бостона
Статуя китайского философа Конфуция в китайском квартале Бостона
© AP Photo / Michael Dwyer
Статуя китайского философа Конфуция в китайском квартале Бостона. Архивное фото
КОПЕНГАГЕН, 13 сен - РИА Новости. Россия получает выгоду от торговой войны между США и Китаем как с политической, так и с экономической точки зрения, полагает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что готов рассмотреть временную торговую сделку с КНР, но хочет широких договоренностей. При этом он сказал, что рассмотрит временные договоренности, которые могли бы помочь снять взаимные ввозные пошлины и разрядить обстановку в "торговой войне" между двумя странами.
"Экономическая ситуация в России значительно улучшается. Это одна из немногих стран мира, которая получает преимущество от торговой войны между США и Китаем. Как со стратегической и политической, так и с экономической точки зрения", - сказал Якобсен на встрече с журналистами.
"Мы также наблюдаем, что все больше стран прямо или косвенно сближаются с Москвой, чтобы выйти в Китай. Сегодня отношения между Китаем и Россией крепки как никогда", - добавил он.
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В то же время эксперты АКРА отмечали, что последствия торговой войны между США и Китаем грозят рецессией части развитых стран уже в 2019-2020 годах. Это, в свою очередь, не позволит расти спросу на традиционные экспортные товары России и ценам на сырье. Однако в России стабилизирующий механизм бюджетного правила и связанных с ним валютных интервенций демпфирует негативный эффект более низких цен на нефть, проходящий через канал валютного курса.
США в конце сентября проведут очередной раунд торговых переговоров с Китаем высокого уровня.
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Стин ЯкобсенКитайРоссияСШАЭкономика
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