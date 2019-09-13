Воронежский общественник отказался комментировать видео с сыном за рулем

ВОРОНЕЖ, 13 сен - РИА Новости. Президент региональной общественной организации "Федерация автомобильного спорта Воронежской области" Алексей Филимонов не будет комментировать видео, на котором якобы он в пьяном состоянии посадил за руль несовершеннолетнего сына и помогал ему советами вести машину, сообщила в пятницу РИА Новости представитель федерации.

Воронежский Telegram-канал Андрей Иосифович Макин опубликовал 9 сентября видео, которое затем попало в федеральные Telegram-каналы и вызвало резонанс. На видео, где съемка идет с пассажирского сиденья рядом с водителем легкового автомобиля, показано, как едущей на скорости по трассе машиной управляет ребенок, а снимающий помогает ему советами, отмечая, что "папа выпил, а есть еще и сын, который может ездить".

Федеральные Telegram-каналы информировали, что это "пьяный советник губернатора Воронежской области посадил малолетнего сына за руль". В областном правительстве РИА Новости сообщили, что оставшийся за кадром герой ролика - Алексей Филимонов. По данным ГУМВД по региону, Филимонов - президент региональной общественной организации "Федерация автомобильного спорта Воронежской области", член областной комиссии по безопасности дорожного движения, член рабочей группы по общественному контролю в сфере организации и безопасности дорожного движения, а также член общественного совета при ГУМВД по Воронежской области.

"Алексей не дает комментариев по этому вопросу", - сказала представитель Федерации автомобильного спорта Воронежской области.

Ранее от комментариев РИА Новости по этой истории отказалось и ГУМВД по Воронежской области.