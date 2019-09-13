Воронежский общественник отказался комментировать видео с сыном за рулем

ВОРОНЕЖ, 13 сен - РИА Новости. Президент региональной общественной организации "Федерация автомобильного спорта Воронежской области" Алексей Филимонов не будет комментировать видео, на котором якобы он в пьяном состоянии посадил за руль несовершеннолетнего сына и помогал ему советами вести машину, сообщила в пятницу РИА Новости представитель федерации.
Воронежский Telegram-канал Андрей Иосифович Макин опубликовал 9 сентября видео, которое затем попало в федеральные Telegram-каналы и вызвало резонанс. На видео, где съемка идет с пассажирского сиденья рядом с водителем легкового автомобиля, показано, как едущей на скорости по трассе машиной управляет ребенок, а снимающий помогает ему советами, отмечая, что "папа выпил, а есть еще и сын, который может ездить".
Федеральные Telegram-каналы информировали, что это "пьяный советник губернатора Воронежской области посадил малолетнего сына за руль". В областном правительстве РИА Новости сообщили, что оставшийся за кадром герой ролика - Алексей Филимонов. По данным ГУМВД по региону, Филимонов - президент региональной общественной организации "Федерация автомобильного спорта Воронежской области", член областной комиссии по безопасности дорожного движения, член рабочей группы по общественному контролю в сфере организации и безопасности дорожного движения, а также член общественного совета при ГУМВД по Воронежской области.
"Алексей не дает комментариев по этому вопросу", - сказала представитель Федерации автомобильного спорта Воронежской области.
Ранее от комментариев РИА Новости по этой истории отказалось и ГУМВД по Воронежской области.
Между тем в правительстве региона РИА Новости пояснили: если факт правонарушения со стороны Алексея Филимонова подтвердится, то он будет исключен из совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области. Власти региона также обещают провести "дополнительную проверку по поступившей в отношении Филимонова информации".