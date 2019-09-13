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РИА Новости

Адвокат, которого вывели из зала суда под Тулой, пытался сорвать заседание

16:35 13.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 сен - РИА Новости. Представившийся адвокатом гражданин, которого приставы принудительно вывели из зала суда в Новомосковске Тульской области, пытался сорвать судебное заседание, сообщает в пятницу журналистам управление судебного департамента региона.
В четверг на Facebook было опубликовано видео, снятое представителем фонда "В защиту прав заключенных" Олегом Дубровкиным в Новомосковском городском суде. На видео адвокат лежит на полу лицом вниз, его руки скованы за спиной наручниками. Судебные приставы поднимают его и пытаются тащить, поскольку самостоятельно адвокат идти отказывается, но вскоре снова кладут на пол и заявляют, что ждут полицию. В описании к видео сказано, что Сотников прибыл в суд Тульской области, чтобы представлять интересы обвиняемого в распространении наркотиков Эдуарда Долгинцева как защитник по соглашению. Несмотря на представленный адвокатский ордер, судья не допустила Сотникова на заседание в качестве адвоката, на его возражения позвала приставов и приказала выставить Сотникова за дверь, утверждают правозащитники. На своей странице в Facebook Сотников опубликовал "справку по факту побоев в Новомосковском СК". В справке указано, в частности, что у мужчины ушибы мягких тканей лица и волосистой части головы.
"Двенадцатого сентября 2019 года в здании Новомосковского городского суда Тульской области... гражданином Сотниковым Дмитрием Валерьевичем была предпринята попытка срыва судебного заседания при рассмотрении уголовного дела", - говорится в сообщении.
По данным управления, около 14.20 мск во время допроса свидетеля в зал заседания "без разрешения председательствующего судьи" вошел мужчина и, не назвав себя, пояснил, что будет осуществлять защиту подсудимого Долгинцева. Поскольку, как отмечает управление, допрос свидетеля уже был начат, гражданину предложили остаться в зале, разъяснив, что "вопрос о его допуске к участию в деле будет разрешен после окончания допроса свидетеля".
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3 марта 2016, 18:03РИА Новости
Адвокаты врача, убившего пациента, сорвали заседание неявкой в судБывший врач белгородской горбольницы №2 Илья Зелендинов, убивший в приемном отделении пациента, был уволен и находился под подпиской о невыезде. Октябрьский районный суд Белгорода 12 января арестовал Зелендинова до 29 февраля. Защита выступала за избрание в качестве меры пресечения домашнего ареста или подписки о невыезде.
"При допросе свидетеля Сотников Д. В., будучи не допущенным к участию в уголовном процессе, вмешивался в ход судебного заседания, нарушал общественный порядок, выкрикивал с места, перебивал председательствующего судью и на замечания не реагировал", - говорится в сообщении.
Управление отмечает, что судья сделала предупреждение гражданину "за нарушение порядка в судебном заседании".
"В связи с тем, что Сотников Д. В. не прекратил свои действия по нарушению общественного порядка, по распоряжению председательствующего судьи к нему была применена мера взыскания в виде удаления из зала суда. Добровольно покинуть зал судебного заседания Сотников Д. В. отказался, поэтому были приглашены судебные приставы", - информирует управление.
По его данным, после перерыва в заседании Сотников "встал возле двери, ведущей в зал судебных заседаний №3, и препятствовал проходу в зал участникам уголовного судопроизводства".
"Он вел себя вызывающе, громко кричал, на законные требования судебного пристава прекратить данные действия не реагировал. Далее, около 15.16, он побежал по коридору в сторону председательствующего по делу судьи Соловьевой Л. И., стоявшей возле входа в свой служебный кабинет. Его действия были пресечены судебными приставами", - говорится в сообщении.
Согласно информации управления, судья Соловьева в результате "попытки нападения не пострадала". Далее, как сообщает управление, на место происшествия были вызваны сотрудники следственного отдела, которые в настоящий момент выясняют обстоятельства инцидента.
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