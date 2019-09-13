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РИА Новости

Оштрафованных блогеров пригласили на экскурсию на предприятие "Роскосмоса"

16:33 13.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Логотип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Блогеров, которых в субботу задержали и оштрафовали за незаконное проникновение на территорию предприятия Роскосмоса - Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности, позвали посетить предприятие официально, сообщил РИА Новости участник и инициатор неудачной вылазки руфер и видеоблогер Даниил Пустовалов.
Ранее Роскосмос сообщил о задержании 17 человек за незаконное проникновение на территорию одного из своих предприятий. В дальнейшем оказалось, что территория сдавалась в аренду коммерческой компании. После задержания каждому задержанному выписали штраф в 3 тысячи рублей по статье 20.17 "Нарушение пропускного режима охраняемого объекта" Кодекса об административных нарушениях.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции, приуроченной к 20-летию создания МКС, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 19 ноября 2018
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"Всех пригласили, по дате ещё не договорились, сказали в любой будний день на следующей неделе", - рассказал Пустовалов РИА Новости о приглашении на предприятие.
Он добавил, что ему позвонили из НИЦ РКП после публикации материала в РИА Новости о том, что группа задержанных хотела бы посетить предприятие легально.
Как рассказал ранее РИА Новости Пустовалов, он с друзьями хотел увидеть камеру для тепловакуумных испытаний корабля "Буран" и полагал, что территория заброшена. Также он выразил желание, что если бы Роскосмос пошел ему навстречу и допустил на законных основаниях на территорию своих предприятий, он бы снял хорошие репортажи о ракетно-космической отрасли для своего блога.
В НИЦ РКП сообщили, что пока не располагают информацией о приглашении блогеров.
Логотип корпорации Роскосмос
12 сентября, 08:00Радио
Блогер рассказал о целях своей неудачной вылазки на предприятие Роскосмоса
091030
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Космос - РИА НаукаРоскосмосМоскваОбщество
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