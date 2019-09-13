Оштрафованных блогеров пригласили на экскурсию на предприятие "Роскосмоса"

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Блогеров, которых в субботу задержали и оштрафовали за незаконное проникновение на территорию предприятия Роскосмоса - Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности, позвали посетить предприятие официально, сообщил РИА Новости участник и инициатор неудачной вылазки руфер и видеоблогер Даниил Пустовалов.

Ранее Роскосмос сообщил о задержании 17 человек за незаконное проникновение на территорию одного из своих предприятий. В дальнейшем оказалось, что территория сдавалась в аренду коммерческой компании. После задержания каждому задержанному выписали штраф в 3 тысячи рублей по статье 20.17 "Нарушение пропускного режима охраняемого объекта" Кодекса об административных нарушениях.

"Всех пригласили, по дате ещё не договорились, сказали в любой будний день на следующей неделе", - рассказал Пустовалов РИА Новости о приглашении на предприятие.

Он добавил, что ему позвонили из НИЦ РКП после публикации материала в РИА Новости о том, что группа задержанных хотела бы посетить предприятие легально.

Как рассказал ранее РИА Новости Пустовалов, он с друзьями хотел увидеть камеру для тепловакуумных испытаний корабля "Буран" и полагал, что территория заброшена. Также он выразил желание, что если бы Роскосмос пошел ему навстречу и допустил на законных основаниях на территорию своих предприятий, он бы снял хорошие репортажи о ракетно-космической отрасли для своего блога.