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РИА Новости

Производители алкоголя призвали поднять минимальную розничную цену на водку

16:57 13.09.2019 (обновлено: 19:27 13.09.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПокупатель в отделе алкогольной продукции
Покупатель в отделе алкогольной продукции
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предложил Минфину России установить минимальную розничную цену на водку на следующий год в размере 233 рубля за 0,5 литра, сообщил президент союза Игорь Косарев в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
"Мы направили в Минфин цифру 233 рубля за поллитровую бутылку", - сказал он.
Таким образом, МРЦ на водку на следующий год может вырасти на 8,4% с нынешнего показателя в 215 рублей.
Союз рассчитывает, что новый показатель МРЦ будет обсуждаться в сентябре в Минфине и принят с 1 января 2020 года, добавил Косарев.
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Как сообщил РИА Новости заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Александр Коробутов, предложение союза поступило в ведомство в конце прошлой недели и сейчас рассматривается.
Минимальные розничные цены (МРЦ) являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку составляет 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк - 388 рублей, на игристые вина - 164 рубля за бутылку 0,75 литра.
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