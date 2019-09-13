НАСА планирует вновь отправить робота-андроида на МКС в конце года

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. НАСА планирует до конца текущего года вновь отправить антропоморфного робота Robonaut 2 на Международную космическую станцию (МКС), сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"Согласно графику, Robonaut 2 должен вернуться на Международную космическую станцию не раньше, чем в конце 2019 года", - сообщил представитель НАСА Джошуа Финч.

По его словам, в настоящее время робот проходит "финальные приготовления к полету" и в конце сентября будет готов для последующего полета на МКС.

"В рамках подготовки к возвращению на МКС Robonaut 2 проходит наземные испытания и предполетные тренировки", - сообщили в НАСА.

Ранее в августе на МКС был доставлен российский робот-андроид Skybot F-850 (FEDOR). Он провел на орбите две недели, после чего успешно вернулся на Землю. Во время пребывания на станции российский экипаж провел ряд испытаний новинки. По возвращении домой создатели российского робота заявили, что его миссия выполнена и последующих полетов для него не предусмотрено. Сообщалось, что началась проектировка нового робота-космонавта, которому предстоит выйти в открытый космос.