В Мадриде задержали двоих подростков, вошедших в автобус с мачете и ножами

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Полиция задержала в районе Усера в Мадриде двоих несовершеннолетних, вошедших в автобус с мачете и ножами.
"Задержаны двое несовершеннолетних в районе Усера за провоз нескольких мачете в автобусе. Предупрежденные одним из жителей агенты изъяли весь арсенал холодного оружия, которое они прятали", - говорится в Twitter полиции.
Detenidos dos menores en el distrito de #usera por portar varios machetes en un autobús de la @EMTmadrid .— Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) September 12, 2019
Los agentes alertados por un ciudadano, incautaron todo el arsenal de armas blancas que escondían.#ColaboracionCiudadana#SeguridadCiudadana pic.twitter.com/yIOFswD7Hw
По данным издания ABC, инцидент произошел рано утром 8 сентября. Один из местных жителей сообщил в полицию, что двое подростков в возрасте примерно 17 лет имеют при себе оружие и прячут его под одеждой. Молодые люди сели в автобус в районе Аргансуэла. Следом за подростками вошли сотрудники полиции, которые потребовали от них выйти.
Как сообщили источники в полиции, при обыске у подростков были обнаружены два мачете, каждое длиной около 50 сантиметров, а также кухонный и складной ножи. Они были задержаны и доставлены в полицейский участок по обвинению в незаконном хранении оружия.