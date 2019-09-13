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РИА Новости

В Мадриде задержали двоих подростков, вошедших в автобус с мачете и ножами

16:22 13.09.2019
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Полиция задержала в районе Усера в Мадриде двоих несовершеннолетних, вошедших в автобус с мачете и ножами.
"Задержаны двое несовершеннолетних в районе Усера за провоз нескольких мачете в автобусе. Предупрежденные одним из жителей агенты изъяли весь арсенал холодного оружия, которое они прятали", - говорится в Twitter полиции.
По данным издания ABC, инцидент произошел рано утром 8 сентября. Один из местных жителей сообщил в полицию, что двое подростков в возрасте примерно 17 лет имеют при себе оружие и прячут его под одеждой. Молодые люди сели в автобус в районе Аргансуэла. Следом за подростками вошли сотрудники полиции, которые потребовали от них выйти.
Как сообщили источники в полиции, при обыске у подростков были обнаружены два мачете, каждое длиной около 50 сантиметров, а также кухонный и складной ножи. Они были задержаны и доставлены в полицейский участок по обвинению в незаконном хранении оружия.
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