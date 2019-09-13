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РИА Новости

В новой Москве проводят расследование после жалоб на запах сероводорода

16:21 13.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на Москву. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Власти столицы проводят административное расследование после того, как жители новой Москвы пожаловались на сильный запах сероводорода, исходивший от пруда Сосенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и окружающей среды.
Ранее в социальных сетях жители деревни Николо-Хованское в новой Москве жаловались на сильный запах сероводорода, исходящий от местного пруда.
"Инспекторами департамента природопользования Москвы совместно с ГПБУ "Мосэкомониторинг" проводится мониторинг качества вод, поступающих в русловый пруд реки Сосенка, расположенный по адресному ориентиру: поселение Сосенское, вблизи деревни Николо-Хованское, в установленных точках контроля по широкому спектру показателей. Департаментом по факту загрязнения водного объекта возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 4.3 КоАП Москвы, проводится административное расследование", - говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что результаты анализов воды "Мосэкомониторинга" во много раз отличаются от результатов анализов, которые опубликованы в Telegram-каналах со ссылкой на данные ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО".
"Например, по данным "Мосэкомониторинга", концентрации ниже, чем значения ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО", по следующим веществам: аммиак - в 224-1614 раз ниже, диоксид серы - в 26-66 раз ниже, сероводород - в 24-5206 раз ниже, хлороводород - в 87 раз ниже, формальдегид - в 1209 раз ниже", - отметили в пресс-службе.
Департамент природопользования Москвы направил в ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО" запрос с просьбой официально подтвердить проведение измерений и составление данного протокола.
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