В новой Москве проводят расследование после жалоб на запах сероводорода

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Власти столицы проводят административное расследование после того, как жители новой Москвы пожаловались на сильный запах сероводорода, исходивший от пруда Сосенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и окружающей среды.

Ранее в социальных сетях жители деревни Николо-Хованское в новой Москве жаловались на сильный запах сероводорода, исходящий от местного пруда.

"Инспекторами департамента природопользования Москвы совместно с ГПБУ "Мосэкомониторинг" проводится мониторинг качества вод, поступающих в русловый пруд реки Сосенка, расположенный по адресному ориентиру: поселение Сосенское, вблизи деревни Николо-Хованское, в установленных точках контроля по широкому спектру показателей. Департаментом по факту загрязнения водного объекта возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 4.3 КоАП Москвы, проводится административное расследование", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что результаты анализов воды "Мосэкомониторинга" во много раз отличаются от результатов анализов, которые опубликованы в Telegram-каналах со ссылкой на данные ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО".

"Например, по данным "Мосэкомониторинга", концентрации ниже, чем значения ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО", по следующим веществам: аммиак - в 224-1614 раз ниже, диоксид серы - в 26-66 раз ниже, сероводород - в 24-5206 раз ниже, хлороводород - в 87 раз ниже, формальдегид - в 1209 раз ниже", - отметили в пресс-службе.