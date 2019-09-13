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РИА Новости

Новгородские власти не получали уведомлений о забастовке в детской больнице

16:20 13.09.2019 (обновлено: 16:57 13.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Областная детская клиническая больница (ОДКБ) в Великом Новгороде, где врачи четырех отделений объявили об итальянской забастовке, которая подразумевает отказ от сверхурочной работы, действует в обычном режиме, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В пятницу независимая профсоюзная организация "Альянс врачей" разместила на своем канале Youtube обращение представителей четырех отделений ОДКБ, которые сообщили о высокой нагрузке и намерении работать исключительно в рамках трудовых договоров. Так, врач-реаниматолог ОДКБ Артем Наумов рассказал, что каждый врач детской больницы "работает примерно на 2,5 ставки", а старший фельдшер патологоанатомического отделения Елена Пирогова заявила об устаревшем оборудовании в этом отделении. "Мы будем присоединяться к итальянской забастовке, будем выполнять только ту нагрузку, которую предусматривают наши трудовые договоры", - сказала она.
"По информации министерства здравоохранения Новгородской области, уведомлений о проведении каких-либо акций в ОДКБ в ведомство не поступало. Также не было обращений сотрудников учреждения по этому поводу к главному врачу. Режим работы больницы не изменился", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
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Власти отметили также, что двое из медиков, чьи обращения об итальянской забастовке привел в своем ролике "Альянс врачей", сейчас находятся в отпуске.
Комментарием руководства больницы РИА Новости пока не располагает.
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