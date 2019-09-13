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РИА Новости

ВТБ и "Велобайк" поддержат осенний велофестиваль в Москве

16:16 13.09.2019
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© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкЦентральный офис ВТБ в Москве
Центральный офис ВТБ в Москве
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Банк ВТБ и столичная система велопроката "Велобайк" выступили генеральными партнерами Московского осеннего велофестиваля, который пройдет 15 сентября накануне всемирного "Дня без автомобиля", сообщает пресс-служба банка.
Маршрут осеннего велофестиваля выбрали горожане, участвовавшие в голосовании на официальном сайте велофестиваля и в социальных сетях. Протяженность маршрута составит 24 километра – от стартового городка в "Лужниках" по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда – по внешней стороне Садового кольца до улицы Красная Пресня, далее по Саввинской набережной и снова к Лужникам. Стать участником велофестиваля могут все желающие – взрослые и дети от 3 лет в сопровождении родителей. Столичные власти ожидают, что в велофестивале примут участие порядка 30 тысяч человек.

"Каждый год мы активно принимаем участие в городских праздниках, совместно с правительством Москвы продолжаем развивать велокультуру. Нам отрадно, что и в этом году мы с "Велобайком" смогли поддержать мероприятие", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента розничного бизнеса – старшего вице-президента ВТБ, председателя совета директоров АО "Ситибайк" Мигеля Маркарянца.

Как отметили в пресс-службе банка, желающие принять участие в фестивале, но не имеющие собственного велосипеда, могут воспользоваться прокатом "Велобайка" по специальным тарифам - время бесплатного проката увеличивается до 60 минут, а все поездки длительностью до 6 часов будут стоить 100 рублей.
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Как сообщил президент общественного проката "Велобайк" Максим Акимов, в этом году на прокатных велосипедах совершено более 4,2 миллиона поездок, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года. "В новом сезоне станции велопроката появились в 12 новых районах города, в настоящее время сеть охватывает 62 района в девяти округах Москвы. Электровелосипедов в этом году стало более 400. В ближайшие 2-3 года планируем существенно увеличить количество велосипедов, используемых жителями и гостями нашего города", - процитировали в пресс-службе слова Акимова.
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