ВТБ и "Велобайк" поддержат осенний велофестиваль в Москве

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Банк Банк ВТБ и столичная система велопроката "Велобайк" выступили генеральными партнерами Московского осеннего велофестиваля, который пройдет 15 сентября накануне всемирного "Дня без автомобиля", сообщает пресс-служба банка.

Маршрут осеннего велофестиваля выбрали горожане, участвовавшие в голосовании на официальном сайте велофестиваля и в социальных сетях. Протяженность маршрута составит 24 километра – от стартового городка в "Лужниках" по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда – по внешней стороне Садового кольца до улицы Красная Пресня, далее по Саввинской набережной и снова к Лужникам. Стать участником велофестиваля могут все желающие – взрослые и дети от 3 лет в сопровождении родителей. Столичные власти ожидают, что в велофестивале примут участие порядка 30 тысяч человек.

"Каждый год мы активно принимаем участие в городских праздниках, совместно с правительством Москвы продолжаем развивать велокультуру. Нам отрадно, что и в этом году мы с "Велобайком" смогли поддержать мероприятие", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента розничного бизнеса – старшего вице-президента ВТБ, председателя совета директоров АО "Ситибайк" Мигеля Маркарянца.

Как отметили в пресс-службе банка, желающие принять участие в фестивале, но не имеющие собственного велосипеда, могут воспользоваться прокатом "Велобайка" по специальным тарифам - время бесплатного проката увеличивается до 60 минут, а все поездки длительностью до 6 часов будут стоить 100 рублей.