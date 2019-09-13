Сообщения о минировании в московском метро оказались ложными

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" на трех станциях московского метро оказались ложными, проверки завершены, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее в пятницу сообщалось о проверке представителями оперативных служб станций метро "Киевская", "Новые Черемушки" и "Алтуфьево" после анонимного сообщения о "минировании". В ходе проверок станции продолжали работать в штатном режиме.
"Проверки завершены, угрозы ложные", - сказал собеседник агентства.