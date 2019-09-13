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РИА Новости

Дипмиссия в Праге отвергла претензии МИД Чехии по поводу памятника Коневу

16:13 13.09.2019
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© Matěj BaťhaПамятник маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу Коневу в Праге
© Matěj Baťha
ПРАГА, 13 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Праге отвергло претензии МИД Чехии, ранее устранившегося от урегулирования ситуации вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу в районе Прага-6, что в конечном итоге привело к решению муниципалитета о переносе этого мемориального объекта, говорится в предоставленном в пятницу РИА Новости комментарии российского диппредставительства.
Ранее посла РФ пригласили в МИД Чехии после слов российского министра культуры Владимира Мединского, который, говоря о позиции старосты района Прага-6, инициировавшего перенос памятника Коневу, назвал чешского чиновника "гауляйтером местного масштаба". Замминистра Чехии по европейским делам Алеш Хмеларж выразил протест против "неправдивых и оскорбительных", по его мнению, высказываний члена российского правительства в адрес старосты.
Памятник маршалу Коневу в Праге
Вчера, 11:16Сказано в эфире
Мнение: тенденция "вычеркивания" советского периода добралась и до ЧехииПрезидент Чехии Милош Земан назвал позором ситуацию вокруг памятника маршалу Коневу в Праге. Как отметил в эфире радио Sputnik политический аналитик Станислав Бышок, историческая память необходима всем, независимо от политических предпочтений.
"Отвергли претензии МИД Чехии, ранее устранившегося от урегулирования ситуации вокруг памятника И.С. Коневу, что в конечном итоге привело к решению муниципалитета о переносе этого мемориального объекта. О серьезных последствиях такого нежелательного развития событий чешскую сторону мы неоднократно предупреждали", - отметили в российском посольстве.
"Что касается якобы "чрезмерной реакции" в России на безответственное поведение районных властей Праги-6, то министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский в этой связи ранее уже дал исчерпывающий комментарий на предмет того, кто и перед кем должен извиняться", - добавили в дипмиссии.
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Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу
Кроме того, в посольстве заявили, что решительно возражают против планов по переносу памятника, а также отметили, что такой шаг будет рассматриваться как ненадлежащее выполнение чешской стороной обязательств по Договору о дружественных отношениях и сотрудничеству между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 года. "Ожидаем от чешской стороны мер по скорейшему выправлению ситуации", - говорится в комментарии дипмисии.
В четверг члены районного совета Прага-6 после длительных дебатов приняли решение о переносе памятника Коневу в один из музеев и проведении конкурса на создание нового монумента героям-освободителям Праги в 1945 году.
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