Дипмиссия в Праге отвергла претензии МИД Чехии по поводу памятника Коневу

ПРАГА, 13 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Праге отвергло претензии МИД Чехии, ранее устранившегося от урегулирования ситуации вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу в районе Прага-6, что в конечном итоге привело к решению муниципалитета о переносе этого мемориального объекта, говорится в предоставленном в пятницу РИА Новости комментарии российского диппредставительства.

Ранее посла РФ пригласили в МИД Чехии после слов российского министра культуры Владимира Мединского, который, говоря о позиции старосты района Прага-6, инициировавшего перенос памятника Коневу, назвал чешского чиновника "гауляйтером местного масштаба". Замминистра Чехии по европейским делам Алеш Хмеларж выразил протест против "неправдивых и оскорбительных", по его мнению, высказываний члена российского правительства в адрес старосты.

"Отвергли претензии МИД Чехии, ранее устранившегося от урегулирования ситуации вокруг памятника И.С. Коневу, что в конечном итоге привело к решению муниципалитета о переносе этого мемориального объекта. О серьезных последствиях такого нежелательного развития событий чешскую сторону мы неоднократно предупреждали", - отметили в российском посольстве.

"Что касается якобы "чрезмерной реакции" в России на безответственное поведение районных властей Праги-6, то министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский в этой связи ранее уже дал исчерпывающий комментарий на предмет того, кто и перед кем должен извиняться", - добавили в дипмиссии.

Кроме того, в посольстве заявили, что решительно возражают против планов по переносу памятника, а также отметили, что такой шаг будет рассматриваться как ненадлежащее выполнение чешской стороной обязательств по Договору о дружественных отношениях и сотрудничеству между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 года. "Ожидаем от чешской стороны мер по скорейшему выправлению ситуации", - говорится в комментарии дипмисии.