Силовики более 80 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

"За неделю вооруженные формирования Украины 86 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения, выпустив по районам 24 населенных пунктов республики 40 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 миллиметра, 229 мин калибром 120 и 82 миллиметра, две ракеты из ПТУР и 359 гранат различного типа", - заявил журналистам Басурин.