Силовики более 80 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские силовики более 80 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"За неделю вооруженные формирования Украины 86 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения, выпустив по районам 24 населенных пунктов республики 40 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 миллиметра, 229 мин калибром 120 и 82 миллиметра, две ракеты из ПТУР и 359 гранат различного типа", - заявил журналистам Басурин.
Он добавил, что с момента вступления в силу очередного перемирия в Донбассе 21 июля украинские силовики 463 раза нарушили режим прекращения огня.
В понедельник в ДНР заявляли также о 86 нарушениях перемирия в Донбассе за неделю.