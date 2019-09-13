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РИА Новости

Силовики более 80 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

16:09 13.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские силовики более 80 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"За неделю вооруженные формирования Украины 86 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения, выпустив по районам 24 населенных пунктов республики 40 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 миллиметра, 229 мин калибром 120 и 82 миллиметра, две ракеты из ПТУР и 359 гранат различного типа", - заявил журналистам Басурин.
Он добавил, что с момента вступления в силу очередного перемирия в Донбассе 21 июля украинские силовики 463 раза нарушили режим прекращения огня.
В понедельник в ДНР заявляли также о 86 нарушениях перемирия в Донбассе за неделю.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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