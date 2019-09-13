Власти Адыгеи рассказали о работе по предупреждению ЧС в регионе

КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. В пресс-службе главы Адыгеи Мурата Кумпилова рассказали об усилении пожарной службы, которое обеспечит полное противопожарное покрытие республики, и строительстве гидротехнических сооружений, которые ведутся в целях предупреждения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

В пятницу в Волгограде проходит совещание по вопросам безопасности в ЮФО, которое проводит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, одной из обсуждаемых тем стало предупреждение техногенных и природных чрезвычайных ситуаций в округе.

По данным пресс-службы главы Адыгеи, в паводкоопасный период уровень рек в Адыгее повышался, но не достигал опасных отметок, с начала года лесопожарной охраной было ликвидировано два относительно небольших пожара, не причинивших ущерба лесному фонду, в целом количество ландшафтных пожаров за год сократилось на 7%.

"В рамках госпрограммы и за счет средств резервного фонда Кабинета министров республики ведется строительство и ремонт защитных гидротехнических сооружений… На особом контроле главы Адыгеи находятся вопросы превентивных мер в сфере пожарной безопасности. В рамках взаимодействия руководства республики с ГУМЧС по республике, направленного на усиление пожарной службы, планируется реорганизация малочисленных пожарно-спасательных постов и создание пожарно-спасательных частей", - говорится в сообщении.