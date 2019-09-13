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РИА Новости
Республика Адыгея

Власти Адыгеи рассказали о работе по предупреждению ЧС в регионе

16:09 13.09.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. В пресс-службе главы Адыгеи Мурата Кумпилова рассказали об усилении пожарной службы, которое обеспечит полное противопожарное покрытие республики, и строительстве гидротехнических сооружений, которые ведутся в целях предупреждения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.
В пятницу в Волгограде проходит совещание по вопросам безопасности в ЮФО, которое проводит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, одной из обсуждаемых тем стало предупреждение техногенных и природных чрезвычайных ситуаций в округе.
По данным пресс-службы главы Адыгеи, в паводкоопасный период уровень рек в Адыгее повышался, но не достигал опасных отметок, с начала года лесопожарной охраной было ликвидировано два относительно небольших пожара, не причинивших ущерба лесному фонду, в целом количество ландшафтных пожаров за год сократилось на 7%.
"В рамках госпрограммы и за счет средств резервного фонда Кабинета министров республики ведется строительство и ремонт защитных гидротехнических сооружений… На особом контроле главы Адыгеи находятся вопросы превентивных мер в сфере пожарной безопасности. В рамках взаимодействия руководства республики с ГУМЧС по республике, направленного на усиление пожарной службы, планируется реорганизация малочисленных пожарно-спасательных постов и создание пожарно-спасательных частей", - говорится в сообщении.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Вчера, 12:31Республика Адыгея
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По данным пресс-службы Кумпилова, в настоящее время в республике формируется специальная пожарная часть по тушению крупных пожаров, еще одним шагом станет создание до 2023 года шести новых подразделений региональной или муниципальной пожарной охраны в Тахтамукайском, Красногвардейском, Кошехабльском и Майкопском районах. "Все эти меры позволят обеспечить практически 100% противопожарное прикрытие территорий региона", - отмечается в релизе.
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