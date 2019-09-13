Медведев отметит день рождения в кругу семьи

Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. В субботу ему исполняется 54 года.

Медведев возглавил кабмин в возрасте 47 лет, а до этого в течение четырех лет с 2008 года работал на посту президента РФ. Восьмого мая 2012 года Медведев был назначен главой правительства. Будучи председателем "Единой России", он стал первым в истории современной России партийным премьером.