Медведев отметит день рождения в кругу семьи

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по традиции отпразднует свой день рождения в кругу семьи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. В субботу ему исполняется 54 года.
"Дмитрий Анатольевич проведет свой день рождения в кругу семьи", - сказал Осипов.
Медведев возглавил кабмин в возрасте 47 лет, а до этого в течение четырех лет с 2008 года работал на посту президента РФ. Восьмого мая 2012 года Медведев был назначен главой правительства. Будучи председателем "Единой России", он стал первым в истории современной России партийным премьером.