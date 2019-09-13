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РИА Новости

Медведев отметит день рождения в кругу семьи

16:05 13.09.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев с супругой Светланой на избирательном участке № 2760 в московском районе Раменки
Дмитрий Медведев с супругой Светланой на избирательном участке № 2760 в московском районе Раменки
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по традиции отпразднует свой день рождения в кругу семьи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. В субботу ему исполняется 54 года.
"Дмитрий Анатольевич проведет свой день рождения в кругу семьи", - сказал Осипов.
Медведев возглавил кабмин в возрасте 47 лет, а до этого в течение четырех лет с 2008 года работал на посту президента РФ. Восьмого мая 2012 года Медведев был назначен главой правительства. Будучи председателем "Единой России", он стал первым в истории современной России партийным премьером.
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