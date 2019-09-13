Бунимович рассказал, чем займется в Мосгордуме

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Евгений Бунимович, который ранее сообщил об уходе с поста детского омбудсмена Москвы из-за избрания в депутаты Мосгордумы, планирует заниматься в столичном парламенте вопросами образования, культуры и социальной защиты.

"Я всегда ... в думе, не в думе, в школе, по жизни интересовался одним и тем же: это образование, это культура, искусство, это социальные вопросы. Это мои приоритеты. Охрана культурного наследия, правозащитная деятельность. Действительно, я буду заниматься тем же самым", - сказал Бунимович РИА Новости.

Кроме того, Бунимович отметил, что в своем округе будет заниматься всем необходимым. "Поскольку у меня есть округ, то я буду заниматься всем, чем нужно в этом округе, будь то градостроительство или экология", - сказал он.