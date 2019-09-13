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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Бунимович рассказал, чем займется в Мосгордуме

16:04 13.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЕвгений Бунимович
Евгений Бунимович
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Евгений Бунимович, который ранее сообщил об уходе с поста детского омбудсмена Москвы из-за избрания в депутаты Мосгордумы, планирует заниматься в столичном парламенте вопросами образования, культуры и социальной защиты.
"Я всегда ... в думе, не в думе, в школе, по жизни интересовался одним и тем же: это образование, это культура, искусство, это социальные вопросы. Это мои приоритеты. Охрана культурного наследия, правозащитная деятельность. Действительно, я буду заниматься тем же самым", - сказал Бунимович РИА Новости.
Кроме того, Бунимович отметил, что в своем округе будет заниматься всем необходимым. "Поскольку у меня есть округ, то я буду заниматься всем, чем нужно в этом округе, будь то градостроительство или экология", - сказал он.
На выборах в депутаты Мосгордумы Бунимович, который выдвигался от партии "Яблоко", одержал победу в 6 округе, набрав 40,56% голосов.
Депутат Московской городской Думы, член Президиума Федерального экспертного совета по образованию Евгений Бунимович
22 августа, 12:56РИА Недвижимость
Бунимович представил проект культурного центра на месте Ховринской больницы
201004
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Выборы в МосгордумуЕвгений БунимовичЯблокоМосковская городская думаМоскваОбществоПолитика
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