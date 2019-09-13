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РИА Новости
Культура

Уильям Болдуин рассказал, что всегда интересовался русской культурой

16:03 13.09.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой ОМКФУильям Болдуин
Уильям Болдуин
© Фото : предоставлено пресс-службой ОМКФ
Уильям Болдуин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Голливудский актер Уильям Болдуин, приглашенный на международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого", на церемонии открытия рассказал, что его всегда интересовала тема холодной войны и русская культура.
"До актерской карьеры я "строил" политическую, моя специализация в университете – политология. Немного работал в Вашингтоне, по теме исследования арабо-израильского конфликта и холодной войны. Меня всегда увлекала эта тема – русской культуры и русской политики, но особенно культуры и людей", - признался приморским зрителям в Болдуин.
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Актер также поделился своими впечатлениями о дороге на фестиваль. "Два часа до Лос-Анджелеса, много часов до Сеула, потом полтора часа до Владивостока и еще час из аэропорта… И вот я здесь. Должен признаться, что я еще ни разу не был в России и это моя первая поездка. У меня много друзей из России – знаете ли вы моего друга Александра Карелина? Он олимпийский чемпион, обладатели золотых медалей. В Санта-Барбаре у меня много русских друзей", - сказал Болдуин.
Он также поблагодарил за приглашение на МКФ "Меридианы Тихого" и поздравил Константина Хабенского с тем, что он возглавил нынешний фестиваль. Болдуин рассказал, что уже посмотрел фильмы конкурсной программы, и большое впечатление на него произвел высокий уровень и качество режиссуры, актерского мастерства, операторского искусства представленных работ.
Болдуин пожелал успехов фестивалю и сказал, что будет рад встретиться со всеми в субботу, 14 сентября, когда запланирован показ фильма с его участием в дуэте с актрисой Шэрон Стоун.
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КультураУильям БолдуинГолливудРоссия
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