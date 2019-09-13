Число погибших из-за циклона в Испании возросло до четырех человек

МАДРИД, 13 сен – РИА Новости. Число жертв проливных дождей, обрушившихся на юго-восток Испании, увеличилось до четырех человек, сообщает газета La Vanguardia.
Тело мужчины было обнаружено в затопленном автомобиле на обочине трассы в провинции Гранада. Ранее сообщалось о трех жертвах: два человека погибли в четверг в муниципалитете Каудете (провинция Альбасете, автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча), один в пятницу в машине в туннеле в Альмерии.
Число эвакуированных на настоящий момент составило 3,5 тысячи человек.
В пятницу наиболее сложная ситуация сложилась в автономном сообществе Валенсия, провинции Альмерия (автономное сообщество Андалусия) и автономном сообществе Мурсия. Некоторые реки вышли из берегов, ряд населенных пунктов затоплены. Десятки автомобильных дорог в Валенсии перекрыты, нарушено железнодорожное сообщение – отменены все поезда между Валенсией, Аликанте и Альбасете. Без электричества остались пять тысяч человек в комарке Вега-Баха-дель-Сегура (Валенсия). Занятия отменены во многих школах.
Наблюдаются перебои в авиасообщении. В течение нескольких часов не работал аэропорт Альмерии, аэропорт Мурсии до сих пор закрыт. В течение часа не принимал и не отправлял рейсы аэропорт города Пальма-де-Майорка. Задерживаются и отменяются рейсы на Ибице, Аликанте и в Барселоне.