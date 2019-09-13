В Нидерландах ищут вандалов, осквернивших мемориал Второй мировой войны

Сотрудник полиции на оскверненном вандалами мемориале в память о жертвах Второй мировой войны в городе Миерло, Нидерланды. 13 сентября 2019

© ANP / Rob Engelaar Сотрудник полиции на оскверненном вандалами мемориале в память о жертвах Второй мировой войны в городе Миерло, Нидерланды. 13 сентября 2019

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Полиция заявила о начале расследования после того, как вандалы в нидерландском городе Миерло осквернили сотни надгробий и военный мемориал в память о жертвах Второй мировой войны.

По данным портала Dutch News , вандалы нарисовали свастику и нанесли такие надписи, как "МН17 – ложь", "Британская + Нидерландская кровь поет" и "Подключи голову". Надпись про МН17 была оставлена на внешней стене кладбища.

Oorlogsgraven beklad in Mierlo, bloemen en vragen. pic.twitter.com/eUURsXazey — kijkenklik (@kijkenkliktweet) September 13, 2019

"Мы серьезно относимся к этому делу и начали обширное расследование", - сообщает полиция в Twitter . Отмечается, что это уже не первый случай вандализма на кладбище на этой неделе.

Op het 'Mierlo War Cemetery' in #Mierlo zijn vannacht diverse graven en monumenten beklad. We nemen de zaak zeer serieus en zijn een uitgebreid onderzoek gestart. Daarbij kunnen we tips goed gebruiken! pic.twitter.com/cRIZ5YPJyA — Politie Oost-Brabant (@politieob) September 13, 2019

На военном кладбище в Миерло похоронены 664 британских солдата и один нидерландский солдат, участвовавшие в освобождении Нидерландов во времена Второй мировой войны.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.