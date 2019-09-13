В КБР скончался пострадавший при столкновении двух парапланов мужчина

НАЛЬЧИК, 13 сен - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые травмы после столкновения двух парапланов в чегемском районе Кабардино-Балкарии, скончался, сообщает региональное ГУ МЧС.

В пятницу в Чегемском ущелье на парадроме во время полета столкнулись два параплана. В результате столкновения пострадали три человека.

"По информации спасателей, пострадавший 45-летний житель Краснодара от полученных травм скончался в машине скорой помощи", - говорится в сообщении.