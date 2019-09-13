Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T16:01Z
https://ria.ru/20190913/1558667938.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_f51a0d1d4b458df1432b81bcd873a117.jpg
РИА Новости

В КБР скончался пострадавший при столкновении двух парапланов мужчина

16:01 13.09.2019
1258
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМЧС России
МЧС России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МЧС России. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 13 сен - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые травмы после столкновения двух парапланов в чегемском районе Кабардино-Балкарии, скончался, сообщает региональное ГУ МЧС.
В пятницу в Чегемском ущелье на парадроме во время полета столкнулись два параплана. В результате столкновения пострадали три человека.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
5 сентября, 01:01РИА Новости
В Кабардино-Балкарии задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна
"По информации спасателей, пострадавший 45-летний житель Краснодара от полученных травм скончался в машине скорой помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ещё одного пострадавшего, жителя Ростова-на-дону, с травмами средней тяжести доставили в больницу, а 45-летняя туристка из Москвы от госпитализации отказалась.
120412
Обсудить 0
МЧС РФРоссияКабардино-БалкарияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
В Кабардино-Балкарии три человека пострадали при столкновении парапланов
РИА
Новости
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Анастасия Заворотнюк
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк
Лента
новостей
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Якутия
В Хабаровске садится самолет авиакомпании "Якутия" с треснувшим стеклом
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Внесение наличных денег в банкомат
Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году
Телеведущий Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров отреагировал на сообщение о госпитализации Заворотнюк
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы
Актриса Анастасия Заворотнюк перед началом VI торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел
СМИ рассказали о вызове скорой к Заворотнюк домой
Капельницы
Число погибших в ДТП с автобусом в Марокко возросло до 24 человек
Машина скорой помощи в Грузии
В Грузии убили гражданина России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Лента новостейМолния