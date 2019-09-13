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РИА Новости

Оператор газопровода Opal ограничит доступ "Газпрома" 14 сентября

16:22 13.09.2019 (обновлено: 16:24 13.09.2019)
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© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KGГазопровод Opal
Газопровод Opal
© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KG
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport, ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям газопровода 14 сентября в 7.00 мск, говорится в сообщении оператора.
"Opal Gastransport GmbH & Co. KG ограничит использование частично регулируемых пропускных мощностей ... в соответствии с техническими требованиями 14 сентября 2019 года в 6.00 утра по центральноевропейскому времени (7.00 мск - ред.)", - сообщила компания.
В соответствии с постановлением Федерального сетевого агентства ФРГ от 13 сентября, последовавшим за решением Суда ЕС, оператор обязан прекратить использование "Газпромом" мощностей в объема 15,86 миллиона кВт.ч, говорится в релизе.
Суд ЕС во вторник по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока", сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.
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Отмененное решение давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год, принимая участие в соответствующих аукционах. Согласно европейским нормам, по умолчанию "Газпром" может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.
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OPAL NEL Transport GmbHГазпромГерманияРоссияЭкономика
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