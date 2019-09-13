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РИА Новости

Киев пообещал завершить работы на КПП до конца ноября, заявили в ЛНР

15:54 13.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВид на мост у КПП "Станица Луганская"
Вид на мост у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вид на мост у КПП "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Власти Украины обязались завершить работы на КПП "Станица Луганская" до 30 ноября, заявила журналистам представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
Из-за боевых действий в Донбассе в 2015 году был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию. Позже ЛНР и Киев заявили, что завершили работы по разминированию территории для начала ремонта и разобрали фортификационные сооружения.
"Обязательства на последней видеоконференции в группе безопасности были высказаны. Четвертого октября будет запущена временная конструкция или, как ее называет украинская сторона, "обводной мост", для того чтобы люди могли передвигаться, чтобы не закрывать единственный контрольно-пропускной пункт с ЛНР", - пояснила Кобцева.
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Она уточнила, что до 16 ноября Киев обязуется восстановить разрушенный пролет, а 30 ноября - разобрать временную конструкцию. "То есть фактически 30 ноября у нас должны быть завершены все абсолютно виды работ, которые касались восстановления моста у Станицы Луганской", - заявила представитель ЛНР.
При этом Кобцева добавила, что украинские власти не предоставили проект восстановления разрушенного пролета моста. По ее словам, специалисты со стороны Киева без согласования с ЛНР расширили дорогу до размеров, якобы необходимых для проезда ремонтной техники. В соответствии с договоренностями от 17 июля, специалисты из ЛНР проводят ремонтные работы на уцелевшей части моста.
"У нас сейчас идет восстановление асфальтового покрытия, усиление арочных конструкций, установление металлических ограждений и в перспективе площадка, где находится автобусная остановка", - сказала Кобцева.
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