Собчак опубликовала первые фото со свадьбы

Собчак и Богомолов поженились в пятницу в Грибоедовском ЗАГСе столицы, куда они приехали на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". После этого пара обвенчалась в Храме Большого Вознесения. По данным СМИ, празднование будет проходить в Музее Москвы, среди гостей торжественного мероприятия — Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Андрей Малахов, Земфира и Игорь Верник.