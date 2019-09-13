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РИА Новости

Собчак опубликовала первые фото со свадьбы

15:52 13.09.2019 (обновлено: 18:05 13.09.2019)
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© Фото : Страница Ксении Собчак в TelegramТелеведущая Ксения Собчак и режиссера Константина Богомолова во время свадьбы со свидетелями
Телеведущая Ксения Собчак и режиссера Константина Богомолова во время свадьбы со свидетелями
© Фото : Страница Ксении Собчак в Telegram
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым. Снимок она опубликовала в Telegram.
Со стороны невесты свидетелем стал художник и дизайнер Андрей Бартенев, со стороны жениха — журналист Андрей Колесников.
Собчак и Богомолов поженились в пятницу в Грибоедовском ЗАГСе столицы, куда они приехали на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". После этого пара обвенчалась в Храме Большого Вознесения. По данным СМИ, празднование будет проходить в Музее Москвы, среди гостей торжественного мероприятия — Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Андрей Малахов, Земфира и Игорь Верник.
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
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Шоу-бизнесКонстантин БогомоловКсения Собчак
Популярные комментарии
новость мирового уровня :)
13 сентября, 16:18
Alexandr Borzyaev
8310001
забавляет явная причастность кремля к этому действу и московских властей. .начиная с разрешения на проезд в открытом /катафалке// до толп фсо.шников перекрывших доступ к музею
13 сентября, 16:31
ИСИгорь Смирнов
2640019
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